Filha de Carlos Alberto de Nóbrega atualiza estado de saúde do humorista: 'Caiu'

No último domingo (12), Carlos Alberto da Nóbrega foi internado e seu estado de saúde preocupou muitos fãs. De acordo com a nota oficial da assessoria do humorista, Maria Fernanda Nóbrega, filha do comediante, revelou qual é o real estado do caso de seu pai. A informação foi compartilhada nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (16).

"Recebi várias mensagens, tanto no meu WhatsApp quanto aqui no Instagram. Foram várias pessoas perguntando como meu pai estava", iniciou. Em seguida, Maria completou: "Meu pai caiu no sábado (11), lá no sítio, se machucou e no domingo foi parar no hospital. Eu só fiquei sabendo ontem, pois ele esconde o máximo que dá, então o meu irmão mais velho me ligou ontem e contou que ele estava internado".

"Ele não está na UTI. Está em observação porque como ele bateu a cabeça, ele tem 87 anos, então tem que ficar fazendo vários exames para ver se esse sangramento não evoluiu. Mas, graças a Deus, tá igual desde domingo. Então, não evoluiu", frisou.