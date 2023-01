Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond puxou beleza dos pais e é uma das crianças mais lindas

Imagina ser filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond? Esse é o caso de Sofia, que está com 10 anos. A pequena, que é o único fruto do ex-casal, que foi casado por seis anos, puxou a beleza dos pais.

Reprodução Instagram



Sempre que aparece com um dos pais, Sofia chama a atenção do público. Em relação a guarda compartilhada, os pais mostraram que não precisou de escândalo algum e resolveram isso numa boa. Por isso que é comum a filha aparecer com um dos dois em momentos aleatórios.

Reprodução Instagram

Em uma entrevista para Quem, há uns anos, Grazi massafera contou sobre os valores que busca ensinar a filha. “Separo roupas para dar, brinquedos. Desde pequena eu ganhava roupas, então esse é um valor que eu passo para ela”, disse ela.

Reprodução Instagram



“Dentro de casa ela sabe que é privilegiada, que tem mais coisas, sabe que o meu trabalho proporciona isso para a gente, que deixar ela em casa para ir trabalhar é algo que acaba privilegiando a gente”, contou ela na época.