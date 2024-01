Maria Luiza ainda encantou seus seguidores com uma foto em família, ao lado de Paulinho e a filha, combinando os lookinhos com um chapéu de crochê amarelo.

"my heart is so full ", escreveu na legenda das fotos. " oh benção", comentou Paulinho. "Amoressss", elogiou Yanna Lavigne. "Posso sair nessa foto. Tb tenho um chapéu amarelo.", "família deuuusa", "AÍ NAOOOO! Socorroooo", "Ela sorrindo tb ", "Como vc ta lindaaaaaaa que familia linda!!!!!!!", "Sério vocês são a coisa mais linda do mundo", comentaram seus seguidores. Uma fofura que só! Confira: