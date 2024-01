Filha de Tadeu Schmidt celebra dois anos de namoro e ganha apoio do pai: 'Que fofos!'

No último domingo (07), a filha de Tadeu Schmidt, Valentina, usou suas redes sociais para comemorar seu aniversário de namoro com Christiano Donnelly.

Celebrando dois anos de união, a herdeira do se declarou para o amado e recebeu apoio do apresentador do Big Brother Brasil.

Em uma sequência de fotos, Valentina se declarou na legenda da publicação: "E pensar que esses bebês estão namorando faz dois anos Feliz 7 de Janeiro, meu amor". Pouco tempo depois, o apresentador comentou nos registros da filha. "Que fofos!", afirmou Tadeu. Confira: