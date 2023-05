Filho de Claudia Raia e Jarbas é batizado; irmãos são os padrinhos

Este ano, Claudia Raia se tornou mamãe pela terceira vez após dar à luz a Luca, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, e desde então, ela vem compartilhando diversos momentos familiares com o pequeno em suas redes sociais.

Por conta disso, o batizado do herdeiro, ocorrido no sábado, 20 de maio, jamais ficaria de fora, e a mamãe babona compartilhou diversos momentos do evento nos stories de seu perfil oficial no Instagram, inclusive repostando fotos e vídeos dos convidados presentes.

Entre os momentos divididos com os seguidores, estavam diversas fotos na Igreja e depois na festa do batizado, que teve presença de famosos como Marcella Rica e os filhos mais velhos de Claudia, frutos da relação com Edson Celulari: Enzo Celulari e Sophia Raia, que inclusive foram os padrinhos de Luca.

Marcella Rica chegou a escrever nas legendas do que postou: “Aff, como eu amo. Batizado do Luca”, “Sem condições”, “Amo muito vocês”.