Filho filma conteúdos eróticos da modelo bolsonarista Urach; 'Fica excitado?', pergunta web

Arthur Urach, de 18 anos, filho mais velho da modelo bolsonarista, gaúcha, natural de Juí (RS), apresentadora e ex-dançarina, Andressa Urach, de 35 anos, tem filmado os conteúdos eróticos da mãe que são publicados na plataforma de conteúdo adulto.

O jovem usou as redes sociais na noite da 3ª feira (22.ago.23), para conversar com os fãs. Ele abriu uma caixinha de perguntas na sua conta no Instagram e os internautas começaram a interagir: "Arthur é você que filma o Only da Andressa?", perguntou um fã. "Yep, sou muito foda nas fotos, né?", respondeu ele. "Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?", questionou ainda outro seguidor. "Tenho vergonha, não, estou bem sereno com a decisão dela", rebateu.

Em seguida o jovem foi questionado sobre como é gravar as cenas quentes e de sexo explicito da modelo. "Meu único pensamento depois de estar gravando tudo ali é: em qual restaurante eu vou hoje?'", garantiu.



A informação caiu como uma bomba na web e internautas tem perguntado ao jovem se ele fica excitado com as cenas da mãe: "Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais", respondeu.

Vale lembrar que recentemente Arthur revelou que não achava estranho trabalhar na produção, filmando os conteúdos. Ainda revelou que muitas vezes dirige a cena e indica qual posição fica melhor nas imagens. "Não acho estranho. Às vezes eu tenho que falar para ela em que posição ela tem que ficar, o que a menina tem que fazer... No último que a gente fez [de uma ficada com uma mulher em motel], eu literalmente dei as instruções da maior parte das fotos e dos vídeos. Foi tudo eu falando 'faz isso, faz aquilo...", detalhou.

Também em seu Instagram, Arthur revelou que perdeu a virgindade aos 15 anos com uma prostituta: "Acho que nunca cheguei a contar essa história para vocês. Eu perdi minha virgindade com 15 anos, com uma garota de programa", afirmou ele, que ainda reagiu a uma mensagem que dizia "tal mãe, tal filho": "Filhinho de peixe, peixinho é".

A empresária e influenciadora Shantal Verdelho manifestou-se com indignação em vídeo publicado nas redes sociais: "Estou horrorizada".

"Freud já falava e a psicologia explica que ver ou ouvir os pais tendo relações sexuais entre eles, ou com outras pessoas, é traumatizante para o resto da vida e em vários setores. É muito sério", afirmou a influenciadora, que tem dois filhos com o modelo Mateus Verdelho.

O ator Tuca Andrada foi outra personalidade que demonstrou incômodo com o assunto: "Podem me chamar de careta, estou nem aí! Não acho fofo filho filmar a mãe transando".

Além de Arthur, a ex-participante do reallity A Fazenda é mãe de Léon, de um ano, fruto do relacionamento com o ex-marido Thiago Lopes.

EXTREMISTA DE DIREITA

Em 2021, Urach deu declarações em favor de Jair Bolsonaro (PL), dizendo apoiar o extremista de direita, por temer que "seu país virasse um comunismo" caso o atual presidente Lula (PT), ganhasse as eleições de 2022.

"Eu quero um país digno para meus filhos viverem. Bolsonaro pode falar algumas coisas que eu não concordo, mas ele tem valores cristãos e vou apoiar ele até o fim. E o cristão que fica calado, depois não reclamar do que a esquerda quer fazer com o Brasil. Dica aos lacradores: Vão ler um pouco de história em vez de assistir tiktok”, reclamou Urach, reforçando sua defesa dos 'valores cristãos'.

“Eu não vou me calar e aceitar meu país virar um comunismo! Os artistas na grande maioria tem medo de se posicionar a favor do Bolsonaro, com medo de perder empregos e fãs! Eu não quero fãs, o único que tem que ser adorado é Jesus”, disse ela, em um post no Instagram, que posteriormente foi removido.

E, acrescentou: “Essa geração precisava de pai e mãe para educar essas crianças! Papai e mamãe olhem o que seus filhos estão fazendo na internet!".