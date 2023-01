Filho gato de Fábio Assunção cresceu, ficou musculoso e é um dos homens mais lindos do Brasil

Fábio Assunção fez homenagem ao filho, João Assunção, neste sábado (21). No Instagram, o ator publicou uma série de fotos do jovem e da família celebrando o aniversário de 20 anos do rapaz.

“João. São 20 anos de troca, amizade, parceria. Esse ano vai ser lindo! Você é um filho extraordinário. Brilhe muito nessa vida. Te amo”, escreveu o ator na legenda.

Filho gato de Fábio Assunção cresceu (Foto: Reprodução, Instagram)

Fabio Assunção é um ator brasileiro que ganhou muita notoriedade na TV quando atuou na novela “Pátria Minha”, exibida pela TV Globo em 1994. Contudo, na trama, ele fazia par romântico com Cláudia Abreu e levou o namoro para fora da ficção por seis anos. Nasceu em São Paulo em 10 de agosto de 1971.

No entanto, ainda na vida pessoal se casou com a advogada Ana Verena em outubro de 2020 após dois meses de relacionamento. Em 28 de abril de 2021, nasce o primeiro filho do casal, Alana Ayo.

Pai presente

João, que é filho de Fabio Assunção com a relações públicas Priscila Borgonov, com quem o ator foi casado de 2002 a 2005, recentemente falou do nascimento de sua irmã caçula, Alana, de 1 ano e 9 meses, filha do pai com a atual mulher, Ana Verena, e como isso teve um impacto positivo na estrutura familiar.



No entanto, sobre isso falou: “A Alana veio de muita surpresa, mas foi algo muito positivo para a estrutura familiar porque meu pai vive no Rio e eu e a minha irmã do meio, a Ella, moramos aqui em São Paulo. Ver ele agora de fato morando com a Alana, que está linda, trouxe muita felicidade. Meu pai sempre sentiu muita falta disso por morar longe da gente. A gente está numa fase muito boa.”

Reprodução Instagram