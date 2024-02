FITDANCE CELEBRA SUCESSO EM MEGAOPERAÇÃO NO CARNAVAL DE SALVADOR

Cobertura alcançou mais de 50 milhões de contas pelas plataformas digitais

A FitDance e a California Media House comemoram o êxito da operação de cobertura do Carnaval de Salvador 2024, uma campanha que teve início no início do verão baiano e definiu novos padrões de excelência e inovação no universo digital. A iniciativa produziu mais de 200 vídeos em formatos vertical e horizontal, capturando a vibrante essência da festa mais emblemática do Brasil e compartilhando-a com o mundo através das mídias sociais.

Esta megaoperação destacou a cultura, o humor, a música e a dança característicos dos baianos e, com isso, conseguiu alcançar mais de 50 milhões de contas. Com a participação de mais de 60 artistas e influenciadores locais e nacionais, a cobertura estendeu-se muito além dos limites tradicionais, engajando um público global com conteúdo rico e diversificado, transmitindo aos internautas todos os detalhes do verão soteropolitano.

Fez parte desta operação a "Live FitDance Bereguedê", que garantiu momentos inesquecíveis diretamente dos circuitos oficiais para os lares de milhões de pessoas. Grandes influenciadores digitais e artistas como Deborah Secco, Mariana Xavier, Pedro Sampaio, Cláudia Leitte, Erika Januza, Gabi Martins, Marina Ferrari, Menos é Mais e Atitude 67 abrilhantaram a transmissão. Com quatro dias de transmissão ao vivo, a iniciativa ofereceu uma janela para o coração pulsante da festa, com entrevistas exclusivas, apresentadas por Gominho e os influenciadores da FitDance, com o apoio de marcas como Kwai, Waaw by Alok e da Prefeitura de Salvador.

"A magnitude desta cobertura digital reflete nosso compromisso em levar a energia única do Carnaval de Salvador para o mundo. Estamos maravilhados com o alcance que conseguimos e a conexão autêntica que estabelecemos entre a festa e o público global", comemora Bruno Duarte, Co-CEO da FitDance.