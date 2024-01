Fofoca sobre Vanessa Lopes acaba em desmaio de Alane e treta na casa: 'BBB 24

O clima entre os brothers do "BBB 24" esquentou durante a noite do último sábado (13). Uma fofoca envolvendo Nizam e Vanessa Lopes, tomou conta da casa, causando uma série de disse-me-disse, muita treta e até mesmo o desmaio de Alane.

Tudo começou quando Nizam e Rodriguinho estavam no quarto do líder e começaram a falar sobre algumas atitudes de Vanessa: "Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça", disse o pagodeiro. "Eu tô começando a ficar com preguiça", concordou o paulistano.

"Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia", voltou a dizer o artista. Logo em seguida, Nizam fez um comentário que acabou causando toda a treta: "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?". Confira no vídeo abaixo: