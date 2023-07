Frida Khalo tem a obra revisitada em exposição imersiva

Criada na Espanha, a maior exposição imersiva em torno da vida de Frida Khalo chega ao Rio de Janeiro depois de passar por Salvador e São Paulo, somando mais de 250 mil visitas no Brasil. “Frida Kahlo – Uma Biografia Imersiva” ficará por três meses no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, cartão-postal da cidade, localizado na praia de Copacabana, na Zona Sul carioca

Artistas conferem lançamento da exposição sobre Frida Khalo



Ao longo de 25 minutos, o visitante pode fazer viver uma experiência imersiva em 13 ambientes com filmes, obras digitais e instalações artísticas que retratam os momentos mais relevantes da vida da artista mexicana.

Além de conferir fotografias históricas, réplicas das roupas que a destacaram como ícone da moda, o visitante em a oportunidade de colorir desenhos de Frida e projetá-los em um painel digital.

Entre as ativações imersivas, está uma sala espelhada em que os elementos da obra de Frida se movimentam no chão conforme o visitante caminha sobre eles. Em outro espaço – a exposição ocupa uma área de 1.400 metros quadrados – o público usa a tecnologia para modificar a obra da artista usando lápis de cera.



Há hologramas, interatividade que usa realidade virtual e a criação de retratos por meio do reconhecimento facial dos visitantes.

QUEM FOI FRIDA KHALO

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México e é considerada um ícone feminino das artes. Pintou retratos, autorretratos, e obras inspiradas na natureza e artefatos do México. Muito do que viveu, Frida colocou nas obras.

Frida viveu apenas 47 anos e teve uma história marcante, atravessada por uma poliomielite ainda na infância, que atrofiou os músculos da perna direita. Mas foi um acidente de ônibus, aos 18 anos, que provocou múltiplas fraturas e a deixou em uma cama por um longo período. Ela, então, começou a pintar, usando um cavalete adaptado à cama.



A vida de Frida passa também por luta política, amores e paixões, pelo casamento com o artista mexicano Diego Rivera e por viagens ao exterior. O objetivo da mostra é que os visitantes percorram os principais momentos dessa trajetória e também tenham experiências lúdicas.

COMO CONFERIR A EXPOSIÇÃO

Com direção-geral e curadoria de Rafael Reisman, que já realizou outras mostras imersivas, como a “Space Adventure”, “Beyond Van Gogh”, “Van Gogh Live 8K” e “The Art of Banksy”,

“Frida Kahlo – Uma Biografia Imersiva” foi criada pela Frida Kahlo Corporation e chega por aqui através da Blast Entertainment, empresa do grupo DC Set. A experiência passou pela Europa, América do Norte e América Latina. A exposição pode ser visitada até 27 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 20h. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 150 – preços da entrada inteira –, dependendo do dia da semana e da modalidade de agendamento e estão disponíveis em Fridakahlorio.com.br.