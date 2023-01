Gabriel já se relacionou com famosas

Nesta terça-feira, 10 de janeiro, foram anunciados os quatro participantes que estão na Casa de Vidro do “Big Brother Brasil 23”. O público poderá votar e um homem e uma mulher entrarão na casa mais vigiada do Brasil.



Gabriel, de 24 anos, é um dos participantes. O rapaz nasceu em Ribeirão Preto, mas hoje mora em Florianópolis e trabalha como modelo. Ele até mesmo já se relacionou com algumas famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes.

A transição de carreira aconteceu por conta de uma amiga. “Ela me chamou para fazer um ensaio sensual, de lingerie. Como a gente estava ‘junto’, ela me chamou dizendo que teria mais intimidade comigo, disse que eu tinha o perfil. Em um primeiro momento eu pulei fora, mas depois ela me convenceu e eu fui. Então as primeiras fotos que eu fiz foram já de cueca, eu estava bem nervoso”, disse ele.