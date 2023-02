Gil do Vigor volta para dentro da casa mais vigiada e informação acaba sendo vazada

E uma grande novidade no BBB 23, mexeu com o coração dos fãs do programa. Acontece que ninguém mais, ninguém menos que Gil do Vigor, ícone do programa, voltará a casa mais confirmada do Brasil.



Para melhor entender sobre o assunto, as informações são de que o famoso, que após o BBB 21 se tornou um dos nomes mais amados do Brasil, voltará ao programa da Globo em um momento mais do que especial.

Segundo informações da página Central Reality #BBB23 no Twitter, Gil se juntaria a uma ação de um dos patrocinadores do programa em breve.

A informação causou uma grande repercussão e os fãs do programa adoraram saber que poderão ver Gil mais uma vez no programa que lhe deu a fama que ele tem hoje.

Mais informação sobre a ida do famoso

Inclusive, pouco antes da notícia explodir, o próprio Gil do Vigor, por meio de suas redes sociais, em uma postagem, perguntou qual recado seus seguidores gostariam que ele desse aos Brothers caso pudesse entrar na casa por duas horas.