Gilberto Gil sobre câncer de Preta: 'Temos de lidar com a ameaça de morte'

Gilberto Gil é com certeza um dos maiores nomes da música brasileira, não havendo uma pessoa no País que não o conheça ou saiba pelo menos uma de suas músicas, e aos 81 anos, ele segue a todo vapor em sua carreira profissional, tendo realizado 48 shows lotados no último ano.

Em entrevista para revista Veja, o artista comentou que a idade está longe de ser uma adversidade: “A idade pesa, sim, especialmente no palco. A mobilidade e o fluxo energético são diferentes dos 20, 40 anos. Cantar ao lado da família ajuda, ela traz uma leveza. Já tinha experimentado trabalhar com um filho, depois outro, aí vieram os netos”.

“Um dia, Preta, que não vai poder estar conosco agora, soltou a ideia: ‘Vamos embora, pai, vamos juntar todo mundo numa turnê’. Aquilo ecoou fundo. Além da dimensão afetiva, eles se unem naquilo que é extraordinariamente prazeroso para mim, o significado da minha vida, que é ser músico”, disse ele.

Preta Gil recebe carinho de Gilberto Gil durante tratamento contra o câncer

Aliás, tendo mencionado Preta Gil, ele falou da luta da filha contra um câncer no intestino: “É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito”.

“Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura”, garantiu ele, esperançoso.