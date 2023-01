Globo Ofereceu 10 Milhões De Dólares Por Direitos De Chaves

Em uma longa entrevista para a apresentadora mexicana Adela Micha, Florinda Meza, a Dona Florinda, revelou que a TV Globo ofereceu 10 milhões de dólares pelos direitos literários de Chaves. A oferta ocorreu em 1996 e teria sido feita diretamente para Roberto Gómez Bolaños, num contrato de dez anos. A emissora, no entanto, não queria o programa: queria fazer novas produções baseadas nos roteiros de Chespirito.

O escritor recusou a oferta, preferindo se manter fiel à Televisa. Ainda na entrevista, Florinda revelou que o contrato foi renovado com o conglomerado mexicano em 2000, por um valor de apenas 5 milhões de dólares por 20 anos. Foi esse contrato que se encerrou em 31 de julho de 2020, sem um acordo entre a Televisa (dona das fitas) e a família de Chespirito (dona dos roteiros). Até hoje, permanece o impasse e as séries estão fora do ar. Chaves e Chapolim foram lendários na programação do SBT no Brasil.