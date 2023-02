Glória Maria conheceu mais que o dobro de países em relação a sua idade

Ao longo dos seus 73 anos de vida, 50 de carreira, a jornalista e apresentadora Glória Maria conheceu 163 países e preencheu um total de 15 passaportes. Cada passaporte tem 30 páginas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que o planeta é divido oficialmente em 193 países. Então, faltaram 33 países para Ana conhecer todo território mundial. Ela, porém, faleceu nesta 5ª.feira (2.fev.23).

Uma outra lista, da The World Factbook, da CIA (a agência de inteligência dos Estados Unidos), aponta que o mundo tem em 2023, 195 países, excluindo a Palestina e o Vaticano.

O número de territórios extrangeiros nos quais Ana pisou e explorou, foi revelado em 2019 pela comunicadora, quando ela estava como convidada no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann. "Quando eu comecei a viajar, eu era muito pobre, então não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Eu comecei a viajar pela TV Globo, com 16 pra 17 anos, e aí eu fiz do mundo o meu espaço", começou ela, conversando com o apresentador.

"Comecei a viajar profissionalmente. A primeira viagem que eu fiz, fui para os Estados Unidos, em Washington, e para cobrir a posse do presidente Jimmy Carter. Não lembro o ano, não tenho ideia. Como repórter do Jornal Nacional", relembrou sobre o primeiro presidente democrata eleito em anos no país. "Depois dessa primeira viagem eu não parei mais, e nem quero."

Groismann então perguntou se Glória sabia quantas viagens havia feito a trabalho e se alguém contava o número de países para ela. "Olha, tem um menino do Fantástico, o Bertinho, que ele sabe todas as minhas viagens e ele contabilizou. A gente já chegou em 163 países", contou. "Sendo que o mundo tem 162", brincou o apresentador.

"Quando você começa a achar que está terminando o mundo, eles subdividem. Por exemplo, fui para a Iugoslávia, hoje separou e tem oito países. Croácia, Eslovênia... Então quando eu penso que eu estou chegando lá, parece que eles estão lendo meu pensamento, e eles fazem mais", reclamou.

A jornalista fez sucesso como apresentadora do Fantástico e do Globo Repórter, programa do qual fez parte até este ano. No ano de 2019, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão, que foi tratado com imunoterapia com sucesso. Ela sofreu metástase no cérebro, que também foi tratada com sucesso através de uma cirurgia.

"Em meados do ano passado, Gloria Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Gloria morreu esta manhã [2.fev.23], no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", disse em comunicado a TV Globo.