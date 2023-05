Governo destina R$ 528 mil para a Festa da Linguiça de Maracaju

O governo de Eduardo Riedel (PSDB), por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), chefiada por Marcelo Miranda, deu R$ 300 mil à Rotary Club de Maracaju, como fomento à realização da 27ª Festa da Linguiça no município sul-mato-grossense.

A festa tradicional ocorrreu entre os dias 28 de abril e 1º de maio e conforme o governo, nos 4 dias, 35 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, onde a iguaria estava sendo assada e servida à população.

Marcelo Miranda explicou ao TeatrineTV, que os R$ 300 mil foram repassados à Rotary para que a própria entidade contratasse estrutura de som, palco, iluminação, banheiros químicos e tendas.

Parte dos shows musicais oferecidos na festa, tinham entrada cobrada, mas também houveram atrações artísticas com entrada franca à população, viabilizadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), chefiada por Max Freitas, que destinou mais R$ 228 mil, para contratações de atrações artísticas ao evento.

Para duplas e grupo sertanejos cantarem na festa, foram destinados R$ 180 mil dos cofres da Cultura.

IMPACTO ECONÔMICO DA FESTA TRADICIONAL

Criada em 1994, a Festa da Linguiça surgiu de um projeto do Rotary Club de Maracaju que buscava divulgar e valorizar a iguaria da cidade.

O preparo do produto é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Durante os quatro dias de realização da festa neste ano, foram consumidas e comercializadas 10 toneladas de linguiça e toda a renda será destinada às entidades socio-assistenciais do município, entre elas, o Hospital Soriano Corrêa da Silva e projetos sociais da PM (Polícia Militar).

“Há 27 anos, a Festa da Linguiça surgiu, em uma iniciativa de pessoas de Maracaju. O Rotary encampou a organização da festa, a prefeitura municipal sempre foi muito parceira e o Governo do Estado também. A tradição de Maracaju está expressa na culinária, nos costumes e na cultura, e o objetivo de todo este movimento é ajudar as instituições de caridade e a sociedade de maneira geral”, explicou o governador que esteve na abertura e no encerramento da festa.

Conforme os organizadores, a festa tradicional gera 600 vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. O pavilhão do Rotary Club contabilizou 5.650 refeições servidas.

Leia a reportagem completa no TeatrineTV