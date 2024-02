Graciele Lacerda, curte dia de sol e passeio de bike no Ocean Drive: 'Miami Biach'

Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, curtiu um dia ensolarado no Ocean Drive, Miami Beach, e encantou os seguidores do Instagram, ao compartilhar alguns momentos.

Usando um biquíni azul, fio dental, a morena esbanjou boa forma e beleza natural ao posar caprichando no carão. Além de curtir um solzinho tomando um sorvete, a morena ainda curtiu um passeio de bicicleta.

"O dia estava lindo e ensolarado, perfeito para um passeio de bike na Ocean Drive! Quem aí acompanhou a saga nos stories kkkk", disse ela. Confira: