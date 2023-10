Gringos abordam repórter da Globo News ao vivo na praia; web descobre que são atores pornôs

Mateus Marques, repórter da GloboNews, foi surpreendido por dois turistas na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro, antes de entrar ao vivo. O momento foi compartilhado em sua conta no TikTok na 3ª feira (3.out.23). Veja:

Os turistas eram Filou Fit e Maximo Garcia, atores pornôs com perfis nas plataformas OnlyFans e PornHub.

Embora o jornalista tenha cumprimentado os dois, ele rapidamente se afastou quando eles tentaram abraçá-lo em frente às câmeras. "A gente passa por cada uma nessa vida de repórter", acrescentou.

O canal de notícias não exibiu a abordagem na programação.

Os atores postaram várias fotos de sua viagem ao Rio de Janeiro nas redes sociais, onde possuem 255 mil seguidores juntos no Instagram.