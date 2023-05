Homenagem a Rita Lee na Virada Cultural emociona o público

Há menos de um mês de sua morte, Rita Lee recebeu diversas homenagens pela carreira memorável. Neste domingo, 28 de maio, a artista foi consagrada por Beto Lee, Manu Gavassi e Paula Lima na Virada Cultural, que acontece em São Paulo.

A apresentação ocorreu no palco Anhangabaú e contou com a participação de Débora Reis, que abriu o show com “Saúde”. Com o rosto de Rita Lee estampado no telão, a homenagem uniu as três faces da cantora — A Rita dos Mutantes, do Tutti Frutti e de Roberto de Carvalho.

Beto Lee, filho de Rita com Roberto, ficou responsável pela guitarra no show e anunciou, logo no início da apresentação: “Hoje é um dia para a gente comemorar”. Ele homenageou a mãe com a música “Agora só falta você”.

Paula Lima, a “rainha do soul”, trouxe sua versão de “Nem luxo, nem lixo”. Após a apresentação, a cantora disse para Beto: “Estou honrada e feliz em homenagear a sua mãe. Ela é um ícone que a gente ama, nossa padroeira do Brasil. Representa todas as mulheres que acreditam na vida”.

Já Manu Gavassi trouxe a nostalgia com músicas mais famosas da cantora, como “Lança Perfume” e “Esse tal de Roque Enrow”, que marcaram gerações e emocionaram o público neste domingo.