Horóscopo de domingo 28 de maio de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: No plano amoroso, você deve estar focado e seguro da iniciativa que vai adotar. Assim, essa pessoa especial abrirá generosamente o coração para você e, em troca, exigirá igual retribuição...

Dinheiro & Trabalho: Você começará a se entregar com tudo para obter bons resultados no trabalho. Dessa forma, o compromisso e o estresse no campo profissional, não o impedirão de aproveitar o que sabe fazer. Não... Veja a previsão completa do signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Desde que faça a pergunta certa nos assuntos românticos, você poderá obter a resposta que espera por parte dessa pessoa. Dizer o que vem guardando há muito tempo irá libertá-lo especialmente...

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias, será capaz de melhorar a organização do trabalho e se encontrar algum inconveniente ao longo do caminho, receberá uma ajuda inesperada. Assim, você executará projetos... Veja a previsão completa do signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está gerando o terreno fértil para um relacionamento capaz de fazê-lo manter o foco em algo mais poderoso. Afinal, o amor começa com pensamentos e termina com ações. Não...

Dinheiro & Trabalho: No ambiente de trabalho, melhorias na comunicação motivam um maior interesse, sendo um bom momento para compartilhar seus planos. Ainda mais que o segredo do trabalho em equipe, é... Veja a previsão completa do signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Desde já, você vai perceber hoje a importância de um amor verdadeiro que se esconde por trás de uma amizade. Agora é hora de sucumbir à pressão e aos sentimentos que estão aumentando...

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, o prêmio pelos seus esforços está muito próximo, receberá a recompensa pela sua boa disposição. Pode ser que precise usar sua intuição para encontrar a solução de um problema que... Veja a previsão completa do signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você deve se preparar para a chegada de um novo amor, aquele que vai ser duradouro e mudará o fluxo de cada parte da sua vida. Assim, sua existência vai dar uma guinada total, prepare...

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, o desenvolvimento da carreira será fácil, pois você está motivado, focado e pronto para o desafio de fazer o seu melhor. Desde que se mantenha no caminho certo, não haverá...Veja a previsão completa do signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não confunda uma série de experiências ruins pelas que passou, com a incapacidade de amar. Afinal, você é alguém que vale muito ter como parceiro e que pode fazer a outra parte feliz...

Dinheiro & Trabalho: Além dos obstáculos que possam aparecer no trabalho, haverá boas oportunidades para obter algumas das conquistas desejadas. Ainda mais que estará com total confiança em sua capacidade... Veja a previsão completa do signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Finalmente uma simples amizade de anos pode se transformar em um relacionamento mais concreto. Apesar de um sentimento de desconforto e nervosismo interior, um encontro apenas...

Dinheiro & Trabalho: Antes de mais nada, saiba que você está muito bem qualificado para desenvolver ou executar qualquer tipo de trabalho. Estão aparecendo no horizonte excelentes perspectivas profissionais, você... Veja a previsão completa do signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste momento, a sua autoconfiança estará nas nuvens, o que permitirá que seja mais decido. Dessa forma obterá a resposta que espera da pessoa que ama e para quem já declarou seu...

Dinheiro & Trabalho: A princípio, no trabalho, talvez surjam alguns atrasos com umas tarefas que não dependem apenas de você. Portanto procure não ficar irritado ou desanimado, continue fertilizando o solo... Veja a previsão completa do signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Poderá conhecer com alguém totalmente diferente de você, mas cheio de charme. Desse modo, pode ser surpreendido por um amor à primeira vista. Esta situação o pegará tão de...

Dinheiro & Trabalho: Atualmente, o que lhe dará mais confiança em si mesmo será brilhar no trabalho em equipe. Desse modo, poderão vir a sua mente ideias muito boas para facilitar o desenvolvimento de todos... Veja a previsão completa do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com alguém próximo e que ama muito, torne o relacionamento romântico que sonha uma realidade. Acima de tudo, faça-o com a convicção de que você estará com a pessoa certa. Agora...

Dinheiro & Trabalho: Agora é o momento de propor algumas mudanças no trabalho, pois do seu ponto de vista, as coisas podem ser feitas com mais eficiência, economizando tempo e esforço. Isso lhe renderá boas... Veja a previsão completa do signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Irá se apaixonar de forma intensa e irresistível por essa pessoa que conheceu e que se mostrou interessada por você. Finalmente vai se beneficiar muito no que diz respeito ao amor. Ainda...

Dinheiro & Trabalho: Aproveite que você entrará em um período muito produtivo no campo profissional, no qual, conseguirá atingir os objetivos propostos. Assim, os elogios pelo bom desempenho no trabalho irão... Veja a previsão completa do signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: À primeira vista, conhecerá alguém atraente e interessante e logo perceberá que nasceram um para o outro. O amor ficará no topo da sua agenda e você estará totalmente focado...

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias, sua mente estará cheia de ideias interessantes e seria um desperdício não as colocar em prática. Agora é o melhor momento para dar o melhor de si e continuar com alguns projetos... Veja a previsão completa do signo Peixes