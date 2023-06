Horóscopo de domingo 4 de junho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Viva com emoção cada momento do que está por vir. Não deve demorar muito para quem sempre está por perto encontre uma maneira de mostrar o interesse por você, mas enquanto...

Dinheiro & Trabalho: Surgirão boas situações não previstas que podem ajudar a ter uma etapa financeira mais tranquila e sólida. Contudo, não comente nada, deve ser mais reservado.

Seja otimista e olhe para o lado...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá a pessoa certa ao seu lado, é apenas uma questão de tempo para que tudo comece a funcionar perfeitamente para vocês. Quando estiver perto dela, suas expectativas de ficar...

Dinheiro & Trabalho: Você poderá receber novas atribuições ou trabalhar em projetos que lhe proporcionem bons ganhos financeiros. Se está desempregado, as questões relacionadas às finanças melhoram e a possibilidade...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma bela jornada com muita intensidade emocional começa a se vislumbrar no seu caminho. Se inicia um encontro que começa a acontecer com mais frequência e cada vez com mais...

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, apesar de alguns contratempos, não há nada a temer. Bom momento para descartar o que não tem mais sentido e fazer mudanças cruciais, uma de cada vez. O aumento de suas expectativas...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há chances de que neste período aconteçam situações um tanto misteriosas, mas que você goste mais do que qualquer outra coisa, o imprevisível, é geralmente mais atraente para um...

Dinheiro & Trabalho: Sua vontade e destemor aumentarão tremendamente o poder de decidir o que precisa na área profissional. Mantenha esse ímpeto para que ele o encoraje a conquistar rapidamente o que deseja. Há no...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tempo de ir fazendo o que seu coração manda, porque em determinados momentos um excesso de zelo para evitar possíveis mágoas, faz de você alguém praticamente invisível no amor...

Dinheiro & Trabalho: Parece ser que uma janela de sorte se abre para valer, e no trabalho novas atribuições ficarão além das expectativas. Não há situação adversa que sempre perdure, isto porque seus esforços para...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma jornada bem interessante chega à sua vida, mas precisará fazer tudo da sua parte para passar rapidamente para a ação e não se deixar levar apenas pelos acontecimentos. Tudo porque...

Dinheiro & Trabalho: Você pode ficar incomodado devido a algumas situações imprevistas e perder tempo pensando nisso. Embora possa parecer estranho, é necessário que aconteçam para que consiga crescer. Se forma...Continue lendo o signo Virgem

2 / 2

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O que aparece em seu horóscopo é que há alguém esperando por você, e se você olhar de perto o que volta e meia acontece ao seu redor, descobrirá que não há encontros impossíveis...

Dinheiro & Trabalho: Os eventos da sua área, mesmo que remotos, serão a oportunidade perfeita para melhorar seu relacionamento com pessoas influentes que o conduzirão por novos mundos nas finanças. A criatividade...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um namoro para ficar ou evoluir que você poderá achar impossível de acontecer, de alguém que não sairá da sua cabeça, pode ser que se mostre totalmente ao contrário de que imagina...

Dinheiro & Trabalho: No trabalho confirmará a importância dos relacionamentos, visto que alguém o fará repensar o futuro profissional. O poder natural do seu signo pode colocá-lo em uma nova trilha de abundância. Você...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma série de encontros um pouco diferentes, com quem pode mexer muito com suas emoções, pode se tornar o que precisava para pensar numa vida diferente a partir desse instante...

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, um contato ou negociação antiga deve vir à tona novamente, que pode estar relacionado a uma iminente mudança, tanto no seu trabalho atual ou indo para um outro local. Você pode...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O certo nesta jornada é não se deixar levar por quaisquer ideias de que não vai dar certo. As aparências muitas vezes enganam. Tente envolver essa pessoa em suas conversas e interesses...

Dinheiro & Trabalho: Pode parecer que não há nada de bom ou de ruim para esperar no trabalho, mas a presença de alguma figura de autoridade vai fazer você mudar de opinião rapidamente. Certamente espere...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você mostrar o seu lado mais gentil, será muito mais fácil para a solidão sair do seu caminho pela vida, e quem consegue se mostrar indiferente vai lhe mostrar o interesse que sente...

Dinheiro & Trabalho: Este é um momento importante para você em termos de crescimento financeiro e também no trabalho. São boas as energias que o cercam agora e se você se aplicar direitinho, conseguirá aumentar... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Mesmo que as coisas no amor não saiam como você espera, não fique tão obcecado em busca do ideal das coisas, porque agindo assim, é mais do que provável que você desperdice uma...

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de crescimento financeiro que para você representará um estágio de ganhos. Às vezes seria bom que mantenha uma certa discrição com os assuntos relacionados ao dinheiro. É um momento...Continue lendo o signo Peixes