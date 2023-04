Horóscopo de quinta-feira 20 de abril de 2023

Amor: É melhor se livrar do passado antes de olhar para o futuro. Assim, começando do zero, as coisas serão melhores com essa nova pessoa. Aproveite que terá uma boa oportunidade de conhecer...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Áries isso é muito bom que procure... ocupado gerando novas ideias para executar seu trabalho. Talvez sejam um tanto intensas, por A princípio, a previsão diz que possivelmente você estará um pouco

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: A princípio, não se desanime se a pessoa que gosta não dá sinais de estar interessada em você. É provável que ela fique intimidada com a sua energia e pense que não está à altura. Portanto...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Touro disciplina que lhe permita... todo tipo de novas contribuições e desenvolvimentos internos. Apenas implemente uma boa No trabalho, as estrelas indicam que você poderá realizar com eficiência

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: É um excelente momento para poder liberar toda a paixão que sente por aquela pessoa e que deseja ter ao seu lado. Não espere a hora certa para falar, faça isso quando seu coração sentir...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Gêmeos influenciá-lo para que não... afete seu desenvolvimento no trabalho. Pois pessoas negativas e invejosas podem querer Você deve ser muito profissional e evitar que a energia de suas emoções

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não espere que alguém por quem está interessado se mova em sua direção. Afinal, não existe amor sem um pouco de esforço, e é isso que está lhe faltando. Então, dê esse passo tão importante...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Câncer e o que deseja manifestar do... de trabalhar que o ajudarão a produzir mais. Isso certamente irá potencializar suas habilidades A partir de hoje você poderá exercitar ideias e melhorias na sua forma

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É hora de aceitar os presentes que a vida lhe traz sem procurar muito. Assim, uma nova etapa afetiva se abrirá para você. A felicidade sentimental que deseja está na frente dos seus olhos...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Leão você se manter de certa forma... boas rotinas para as tarefas que deve cumprir em sua vida profissional. Por isso será bom para Está em um ponto em que tem uma boa capacidade de desenvolver

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Atualmente perceberá a necessidade de adaptar sua energia à dessa pessoa especial. Assim, se você está iniciando um relacionamento com ela, conseguirá uma boa convivência e um...