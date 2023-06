Horóscopo de quinta-feira 22 de junho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Um período agradável, com possíveis mudanças para melhor em todas as esferas da vida, especialmente naquela que mexe com pessoas e namoros. Você se encontrará em papos com...

Dinheiro & Trabalho: A boa sorte o acompanhará no desenrolar de alguns assuntos financeiros, as suas perspectivas melhorarão consideravelmente, o dinheiro fluirá de forma constante e não será motivo de...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Este ciclo em sua vida é bom para fazer novas amizades, você pode até iniciar o contato com alguém, com quem criará um relacionamento que se desenvolverá com facilidade, e que trará...

Dinheiro & Trabalho: Você passa a desfrutar de um excelente poder de persuasão e faz as coisas acontecerem, o que resulta em ganhos financeiros. O dinheiro é o elemento que está na mira construtiva de agora, e as estrelas...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: A princípio, você precisará agir de forma intuitiva e confiar apenas em si mesmo; um pouco mais tarde, verá como estava certo em pensar assim. O momento é ótimo para tomar iniciativas...

Dinheiro & Trabalho: Você será muito capaz de lidar com problemas que antes o colocavam em um beco sem saída, de superar obstáculos, de atingir um objetivo definido, mesmo que as circunstâncias no ambiente financeiro...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você talvez fique com vontade de ficar na sua por um tempo, mas o conselho dos astros é não fechar o coração diante de um namoro que parece vir a passos rápidos, pois você pode chutar...

Dinheiro & Trabalho: Tempo de mudar um pouco o panorama das suas finanças pessoais, com um novo jeito de encarar os dias, que podem parecer difíceis no começo, mas não há dúvida de que você vai ter o sucesso que...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quando você menos espera, alguém o fará colocar para funcionar um forte impulso em querer tomar conta da situação através de muita persuasão. Seu ambiente de vida pessoal passa...

Dinheiro & Trabalho: É um daqueles momentos imprevistos em que algo novo pode surgir em suas finanças. Você precisará de um pouco de tempo para clarear sua mente. As condições para fazer a coisa andar para valer...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você passa a se relacionar com outras pessoas, com um calor e cordialidade especiais.

Aproveite a conversa que terá com uma delas, porque ficar cada dia mais perto dela lhe faria muito...

Dinheiro & Trabalho: Esta fase astral se mostra muito clara naquilo que traz facilidades para você, quando poderá ser mais efetivo na tomada de decisões. Até porque terá como ter um respaldo financeiro que o habilite a...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um tempo cheio de boas coincidências, encontros e eventos inspiradores. Você assume novas formas de se relacionar, não encontra dificuldades em conviver com outras pessoas, Também...

Dinheiro & Trabalho: Você está um pouco inquieto ou se sentindo para baixo porque não consegue colocar em prática o que gostaria muito de fazer? Saiba que essa condição muda, para algo fora do comum, quando experimentará...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Estar com uma pessoa que vaia passar a gostar pode lhe dar o bem-estar que você precisa. Mesmo que com o passar dos dias você espere por algum sinal diferente vindo dela, talvez...

Dinheiro & Trabalho: Uma fase para estabelecer grandes objetivos e ao mesmo tempo fazer planos para o futuro com o dinheiro. O ambiente astral está carregado de boas energias nesse setor para você. Será difícil contentar-se...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Confie na sua força, porque você vai parecer mais intenso do que o normal, o que vai fazer com atraia situações excitantes. Se você agir, então com um charme especial ou até mesmo...

Dinheiro & Trabalho: Alguns ganhos financeiros fora do habitual e compras com valores acima da média são possíveis nesta jornada. Uma apresentação de seus objetivos pode ter resultados muito bons para um projeto que você...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sua situação amorosa vai melhorar, tanto para quem está passando por dificuldades no relacionamento, como para quem está se sentido na solidão. Você passará a experimentar uma...

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com as coisas que ainda não pode dar conta. O momento atual pode ter alguns inconvenientes, mas no geral correrá bem para que comece a ter um bom desempenho com seus...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está sujeito a se encontrar e conhecer uma pessoa, que será muito importante em sua vida. Claro que nada acontece da noite para o dia, mas deixe sua imaginação levá-lo a mundos...

Dinheiro & Trabalho: Embora as coisas pareçam ter parado nas finanças, um novo começo surgirá em sua vida, que o surpreenderá com momentos inesperados e carregados de certezas. O conselho das estrelas é não... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A previsão para o amor fala de um panorama diferente, portanto, dê as boas-vindas às novas pessoas que querem entrar em sua vida e permita que as amizades se formem, pois será através...

Dinheiro & Trabalho: Dificilmente esta fase será sem problemas, mas você superará todas as dificuldades, alcançará seu objetivo e obterá resultados ainda melhores do que esperava. Mesmo assim, quando se trata de...Continue lendo o signo Peixes