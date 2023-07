Horóscopo de segunda-feira 10 de julho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Você sentirá que está tudo dando certo, e é porque você andará de bom humor, e sua energia atrairá pessoas que pensam como você para o seu caminho. Um dos encontros pode até...

Dinheiro & Trabalho: Você ficará bastante animado porque algumas das suas aspirações devem funcionar a seu favor, e o manterão motivado a ponto de ver tudo com mais tranquilidade. Talvez você consiga...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua vida amorosa parecerá um pouco diferente a partir de agora, simplesmente porque alguém vai mexer muito com você. Contudo, não acreditar que pode ser possível, ou perder a esperança...

Dinheiro & Trabalho: Se você bloquear as pessoas negativas de sua vida, verá como tudo avança do jeito que imagina. Você pode ter uma outra condição profissional, que o ajudará a gerar um estilo de vida mais confortável. As...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não enfrentará grandes problemas em sua vida amorosa, pelo contrário, ela ficará cada vez melhor. Este trânsito lunar lhe dará a oportunidade de começar a ter um novo relacionamento...

Dinheiro & Trabalho: Haverá uma melhora em suas finanças, sua vida pessoal ou seus negócios, começam a gerar uma boa parte dos resultados que espera. Você terá o cenário perfeito para permitir que tudo flua...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Certamente você será capaz de usar seus bons métodos de conquista para que alguém prenda a atenção em você. Claro está na sua previsão que você vai se empolgar muito com a atenção...

Dinheiro & Trabalho: No se ambiente de trabalho, você passará com sucesso por uma carga de extra de atividades. O que será perfeito para fazer frutificar os seus esforços em busca de maiores reconhecimentos. Você poderá ter...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Aos poucos você vai compartilhar momentos agradáveis e entenderá que por algum motivo maior uma pessoa aparecerá em sua vida, porque o que passarão a experimentar terá muitas...

Dinheiro & Trabalho: No panorama profissional preste atenção porque você conhecerá novas pessoas com projetos e ideias que terão muito a ver com você, e que farão o possível para que tenham um contato mais próximo. Este pode...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você passa a entrar em um tempo perfeito para iniciar conversas mais cheias de emoção com quem dará sinais muito claros de gostar de você. Bastará acreditar que é possível, porque...

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho e em tudo que está ligado a ele, você se sentirá muito mais em casa do que nunca. Haverá bastante progresso e também alguns desafios que o farão brilhar. Do ponto de vista financeiro...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Começam a acontecer certas coisas sem explicação aparente, é uma jornada em que os assuntos do coração não darão sossego em sua vida, isto porque alguém atraente começa a dar...

Dinheiro & Trabalho: Você vai concluir suas tarefas em um curto espaço de tempo, com uma ideia diferente em sua cabeça, e isso atrairá a atenção de seus superiores e também de gente de fora do seu local atual de trabalho. Pelo...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mais do que nunca, ao enxergar uma oportunidade, lembre-se que às vezes a pressa pode estragar tudo, mesmo o que parece ser certo. Isto porque você receberá uma mensagem de...

Dinheiro & Trabalho: Você vai vibrar com o novo trabalho que vai realizar, já quem um curto espaço de tempo seus talentos receberão o devido reconhecimento. Seus níveis de confiança aumentarão e isso o ajudará a progredir. Com isso...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Surge neste ciclo astral uma situação diferente, que deixará você mais perto de quem será a pessoa que o irá acompanhar pelos caminhos da aventura e paixão. Você pode até desconfiar...

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana no trabalho, não entre em desmotivação quando as coisas não saem do jeito que você quer, pode até sentir que está nadando contra a corrente, mas pode ter a total certeza de que está no...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É uma jornada em que tudo começa a funcionar de forma maravilhosa quando pensa nas coisas do amor, de conhecer alguém. Será fácil para você criar uma atmosfera de empatia e...

Dinheiro & Trabalho: Apesar de algumas novidades ou até de mudanças, você precisa ter confiança de que o que está por vir irá ajudá-lo de uma forma surpreendente. Com isso, você se projetará de uma outra maneira. Um...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Quando muita coisa parece não andar, de repente algo acontece que muda a trajetória do amor. Você vai se sentir rodeado pela energia do romance, especialmente porque vai dar de...

Dinheiro & Trabalho: Sua presença será muito aguardada em um evento, no qual pode receber uma oferta que está fora do seu radar neste momento. O aumento das atividades de trabalho também é previsto neste ciclo. O... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Emoções fortes que terão a força necessária para você acreditar que algo no namoro é muito possível agora, começarão a envolver você. Preste muita atenção porque você receberá sinais...

Dinheiro & Trabalho: Uma nova expectativa de trabalho aparecerá em seu caminho, e isso o deixará com o ânimo a mil por hora. Este será um grande período, pois resultados excelentes são previstos, haverá mais alegria em sua...Continue lendo o signo Peixes