Horóscopo de segunda-feira 20 de março de 2023

Amor: A energia do universo nesta jornada, o ajudará a abandonar uma certa timidez e a conquistar novos caminhos no amor. Você está em um ciclo positivo para trazer felicidade à sua...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Áries espera virão no momento certo, continue... assuntos pendentes, tanto no trabalho como com seus assuntos financeiros. Os resultados que Aproveite que as estrelas estão do seu lado para colocar em dia alguns

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Mais do que nunca, prepare-se para uma conquista demorada ao querer namorar. Se você quer que as coisas aconteçam imediatamente com uma nova pessoa, você estará meio que...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Touro algumas situações não previstas e... com suas finanças. Embora haja uma boa parte de sorte neste momento, o resultado de Você terá uma condição diferente para que consiga se mexer melhor

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quando estiver em companhia de alguém que passará a dominar seus pensamentos quase que dia e noite, não mostre sua frustração sobre o amor, tenha a fé de que dará certo. Por...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Gêmeos esperar por milagres, mas sim como... planos em ação perde bastante essa força que puxa para trás. Conseguirá ir em frente, sem No plano financeiro descobrirá que a dificuldade para colocar seus

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está à procura de um amor, uma longa espera pode acabar, e tudo sem nem mesmo você planejar, acontecerá quase que sem querer, quase que por acidente. Para quem tem...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Câncer assim seja. Tenha fé em si mesmo e... boa parte de sua vida financeira deve melhorar, mas você deverá fazer a sua parte para que Algumas situações que trazem desconforto tendem a perder força, uma

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se apegue a preconceitos que, no final, podem fazer o amor escapar de suas mãos.

Você terá uma grande possibilidade de se apaixonar, mas se quiser que haja amor em sua vida precisará...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Leão transformarão seus desejos em... de vontade ou a fé são grandes aliados na hora de fazer crescer uma série de fortalezas que Você sentirá que coisas boas devem acontecer em alguns dias. A força

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém pelo qual você vai perder um pouco a cabeça, será tão diferente de você que pode se perguntar como é possível que o namoro entre os dois funcione. Pense que a beleza dela...