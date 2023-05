Horóscopo de segunda-feira 22 de maio de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Tome de vez o controle de sua vida sentimental e corra os riscos necessários se deseja ter alguém ao seu lado. Faça isso agora, não o deixe para depois. Assim, confie na sua intuição, porque...

Dinheiro & Trabalho: Se você anda sentindo algumas dúvidas, então é hora de refletir sobre o que realmente quer em sua vida. Desse modo, analise se o seu trabalho atual o está levando pelo caminho de sua plena... Veja a previsão completa do signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não fique obcecado ou gaste seu tempo procurando por alguém que lhe dê amor, viva sua vida normalmente. Assim, dedique tempo ao que você mais gosta de fazer e tente compartilhar...

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você deve continuar agindo com perseverança, energia e consequência, para obter os grandes benefícios que virão mais tarde. É possível que se abram grandes possiblidades de... Veja a previsão completa do signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: O momento que você tanto espera chegou, então prepare-se porque é hora de consolidar esse amor que brota do seu interior. Portanto, se você está apaixonado e ainda não disse...

Dinheiro & Trabalho: Observe tudo ao seu redor com um olhar crítico e terá uma perspectiva esperançosa em relação ao futuro. Então, deve continuar trabalhando em direção aos seus objetivos lentamente, mas... Veja a previsão completa do signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está cansado de estar sozinho, deve mudar sua atitude e se lançar em busca do amor e da felicidade. Cuide mais de si, da sua beleza interna e externa, permita que o mundo descubra...

Dinheiro & Trabalho: A energia das estrelas permitirá que você se concentre nos projetos de trabalho em que está envolvido e nas novas oportunidades de trabalho que surgem. Desse modo, deve avaliar de forma... Veja a previsão completa do signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não desista de seus esforços para obter o amor, porque muito em breve ele chegará até você. Ele é um dos principais motores da felicidade. Finalmente vai encontrar a pessoa que merece...

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias pode ser que você esteja incentivado a realizar seus desejos e lutar incansavelmente nos projetos que se propôs. Assim, concentre-se em suas realizações pessoais, mas para atingir...Veja a previsão completa do signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A partir da sinceridade e desses belos sentimentos que você vem reprimindo, fique de cabeça erguida e conte a essa pessoa tudo o que lhe faz sentir. Desse modo, descobrirá como a...

Dinheiro & Trabalho: Aprenda a se relacionar bem com seus colegas para alcançar seus objetivos e estar atento aos desígnios da fortuna. Eles o guiarão intuitivamente e colocarão diante de você oportunidades... Veja a previsão completa do signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O romance está flutuando no ar. Se você está sem companhia, preste atenção ao seu entorno, pois alguém especial pode aparecer em sua vida. Em síntese, é hora do coração voltar a...

Dinheiro & Trabalho: Continue se esforçando de forma disciplinada para alcançar seus objetivos. Pois os maus momentos estão passando e será o momento de colher os frutos do seu trabalho. Assim também... Veja a previsão completa do signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Muito perto alguém muito especial está esperando por você para compartilhar a vida juntos. Portanto, abra seu coração e não se feche para o amor. Confie nos seus instintos, pois são...

Dinheiro & Trabalho: Vai começar uma temporada cheia de grande motivação para realizar os objetivos pessoais que mais o representam. Então, aproveite essa força com sabedoria e não se feche em sua zona de... Veja a previsão completa do signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seja corajoso e retome o caminho do amor, mesmo que talvez tenha passado por uma experiência desagradável. Assim, dê a si mesmo a oportunidade de conhecer alguém que saiba valorizar...

Dinheiro & Trabalho: Você terá que interagir com muitas pessoas e estabelecer várias comunicações para cumprir as metas e prazos estipulados. Nesse meio tempo, começará um período de alta demanda... Veja a previsão completa do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor ideal é aquele em que dois seres se encontram e vivem felizes para sempre. Embora não aconteça literalmente, com você é muito possível que encontre alguém especial e compatível...

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se mais no trabalho, dedicando toda a sua energia para realizar seus deveres. Assim, vai produzir ao máximo em seus projetos fazendo crescer seus negócios e investimentos... Veja a previsão completa do signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Neste momento não fuja do inevitável, talvez você se sinta muito estressado e é normal que tenha medo. Mas quando descobrir que esse novo passo encherá sua vida de satisfação, verá...

Dinheiro & Trabalho: Haverá grandes oportunidades de trabalho que se abrirão para você, o que tanto deseja poderá se concretizar. Como resultado, conseguirá subir no seu emprego atual ou mudar para um... Veja a previsão completa do signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nada poderá afastá-lo do grande amor que sente por alguém. Quando você se apaixona é capaz de qualquer coisa e poderá provar isso contra todas as probabilidades neste momento. Não...

Dinheiro & Trabalho: Agora sua mente terá total clareza para traçar o melhor caminho que o levará a atingir seus objetivos de trabalho. Planeje bem os passos a seguir e não se distraia com nada para ter um... Veja a previsão completa do signo Peixes