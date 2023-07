Horóscopo de segunda-feira 24 de julho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Fique calmo e vá indo com o desenrolar dos acontecimentos que você chega lá. Isto porque uma atividade que terá pela frente, aparentemente nada de especial, pode lhe dar a emoção...

Dinheiro & Trabalho: Não desperdice o dinheiro que vem para você, você se sentirá mais confiante e tranquilo, porque seu potencial financeiro deve aumentar, e sua posição perante o que precisa e deseja fazer se fortalecerá...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Momento de prestar muita atenção se não quiser perder uma chance verdadeira que o levaria à felicidade, já que a possibilidade de ter alguém para valer do seu lado aparece neste momento...

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro pode começar a tomar um curso bem diferente do habitual e ao mesmo tempo positivo, os preparativos para algo grande envolvendo você podem estar em andamento e logo o farão recobrar...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Aproveite a sorte que agora passa a envolver você, e com ela criar situações para estar junto com quem parece muito difícil. Fique firme, porque o que essa pessoa dizer poderá mudar...

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que você desejava fazer quando isso pudesse ser feito deve ser possível agora. É provável que os objetivos principais relacionados ao dinheiro sejam alcançados, as finanças estarão sólidas o...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há alguém vindo em sua direção, e que a reconhecerá porque um sorriso será o que bastará para que algo entre os dois comece a funcionar. Tudo começará como uma grande aventura...

Dinheiro & Trabalho: As chances de ir liquidando problemas, um de cada vez, são cada vez mais fortes. Você terá à sua disposição a chance que estava esperando para ver suas vontades se realizando, já que entra em um estágio...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Entre você e uma nova pessoa surgirá uma corrente de atração que os vai levar a se aproximar ainda mais sem forçar absolutamente nada. É alguém que começará a aparecer em sua...

Dinheiro & Trabalho: Neste momento astral pelo qual começa a passar, você terá uma amostra de como tudo se encaixará bem. A boa sorte nas finanças sorri para você, e assim conseguirá desfrutar de uma quantidade...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Preste atenção aos seus sonhos. Há períodos como este que terá pela frente em que é necessário que deixe sua intuição falar mais alto, porque é ela quem o levará até quem está lhe...

Dinheiro & Trabalho: Está prevista uma energia de prosperidade se agitando em seu ambiente, e se você souber fazer uso dela, aumentará as chances de ter a vida em dia. Suas finanças melhorarão, haverá uma mudança...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um novo encontro será possível e é nele que deverá de ser mais intenso em suas manifestações de interesse. A outra pessoa por sua vez, estará da mesma maneira. Tenha certeza...

Dinheiro & Trabalho: Durante esse período astral, existem mudanças interessantes que afetarão positivamente sua área das finanças pessoais. O importante será que se concentre em todas as decisões que toma para...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não precisará de muito para você entender que aos poucos um relacionamento é possível. Você deve estar preparado para se ver diante de algumas situações diferentes que podem...

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, nesta fase astral no seu signo se abre uma janela interessante em seu futuro, onde você terá a possibilidade de inovar, enfrentar novos desafios, não se contentar com o que até agora...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A cada dia a expectativa de um romance estará presente, deixando claro o que acontecerá no futuro. E o que mais gostaria que acontecesse se tornará realidade muito em breve...

Dinheiro & Trabalho: Há uma energia que lhe trará fortuna e um aumento considerável em seu status financeiro. Sua situação progride e se fortalece à medida que as condições de gerar dinheiro aumentam. Saiba atrair essa...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não se surpreenda com o que poderá acontecer, já que você tenderá a ficar um pouco confuso sobre o que acontece quando alguém cruza seu caminho, mas saiba que coincidências existem...

Dinheiro & Trabalho: Saiba que o progresso nas finanças é real e precisará de muita habilidade da sua parte para gerenciar bem seus recursos. Com relação ao dinheiro, dificuldades que complicam as coisas serão enfrentadas...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você tem tudo para se dar bem, mas desconfianças e falta de acreditar que é possível, afetam a maneira como você se relaciona. Mais ainda que é o período ideal para ir atrás de alguém...

Dinheiro & Trabalho: Precisará saber usar uma energia de fortuna que o passa a cercar, para tirar bom proveito dela. Se confiar em si mesmo e desenvolver seus dons para gerar prosperidade, melhores situações surgirão... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Faça sua parte, já que em breve pode que entre nesse lindo jogo da sedução, de ouvir o que alguém terá para lhe dizer, de não perder tempo em dúvidas, de deixar a vida levar você. Porque...

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro as chances de viver, desfrutar e se mover por um longo e próspero período são melhores do que nunca. Você experimentará um período de boa sorte que certamente aumentará sua...Continue lendo o signo Peixes