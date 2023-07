Horóscopo de sexta-feira 7 de julho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: A Lua fará com que você tenha um desejo especial no campo sentimental. Desse modo, vai querer se encontrar com alguém que o faz sorrir e com quem tem uma química além das palavras...

Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá gerar resultados muito bons em todos os tipos de tarefas que fizer. Ainda mais que a perseverança e a dedicação estarão muito presentes nos resultados que obterá... Veja a previsão completa do signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Faça uma promessa de ser o vencedor em essa história de amor que deseja iniciar, por mais complicada que possa parecer. Portanto, não hesite mais e procure se aproximar de maneira...

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se para que as atividades que deseja realizar cresçam de maneira muito poderosa. Ainda mais que, com Marte em sua casa, você irradiará um enorme poder para gerar tudo... Veja a previsão completa do signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nos assuntos sentimentais você entrará em um momento muito especial. Sobretudo porque terá a oportunidade de conhecer uma pessoa que parece se encaixar perfeitamente com...

Dinheiro & Trabalho: Agora é um bom momento de deixar suas ideias fluírem da melhor forma possível. Você verá que elas o ajudarão a melhorar consideravelmente seus objetivos e propósitos dentro de... Veja a previsão completa do signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Finalmente você poderá preencher esse canto vazio do seu coração, pois vão surgir ótimas oportunidades no amor. Tudo indica que vai conhecer alguém interessante através de meios...

Dinheiro & Trabalho: Hoje você deve parar para pensar com cuidado e com os pés no chão sobre o verdadeiro alcance desse projeto que deseja torná-lo realidade. Por outro lado, o apoio da sua rede social... Veja a previsão completa do signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A princípio, seu campo sentimental parece que está agitado. Existe alguém muito interessante que está de olho em você há algum tempo. Portanto, você deve parar de querer adivinhar...

Dinheiro & Trabalho: O período é bom para refletir sobre todas as possibilidades de crescimento pessoal que sua atual situação profissional lhe oferece. Assim, você perceberá que existem áreas...Veja a previsão completa do signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desde que seja mais proativo e se aproxime mais, essa pessoa que tanto gosta vai perceber a sua existência. Caminhe com passos firmes e se apresente mostrando interesse. Afinal...

Dinheiro & Trabalho: Esteja atento às coisas que estão acontecendo em seu trabalho, pois surgirá uma oportunidade única que você poderá transformar em grandes benefícios para sua carreira. Apenas mude... Veja a previsão completa do signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Agora é o momento ideal para colocar as coisas no lugar com relação a alguém por quem é apaixonado. Siga sua intuição se você sente de que é a hora certa para agir e ter algo sério...

Dinheiro & Trabalho: Neste momento você terá sua inteligência totalmente focada no que deseja alcançar a nível de trabalho. Assim, poderá se comunicar de maneira especial tendo um alto poder de convicção... Veja a previsão completa do signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste período, a linguagem do amor não será um mistério para você. Apenas use sua simplicidade para dar uma impressão valiosa a alguém especial que o mantém sonhando acordado...

Dinheiro & Trabalho: Atualmente, as estrelas o encherão com uma dose extra de energia, que permitirá que você ultrapasse qualquer obstáculo que o impeça de avançar. Portanto, esteja atento a imprevistos... Veja a previsão completa do signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: À primeira vista, é muito provável que você se apaixone por alguém que pensava não se complementar com a sua natureza. Para o amor, não importa que a pessoa seja de outro grupo...

Dinheiro & Trabalho: Mantenha-se sempre positivo e o moral elevado para que todos os seus assuntos de trabalho resultem como planeja. Desde já, você deve estar ciente de uma situação inesperada que abrirá as... Veja a previsão completa do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Analise bem cada um de seus gestos e descubra em que está falhando para conquistar essa pessoa. Portanto, não jogue a toalha, invista mais tempo e esforço e descubra como chegar...

Dinheiro & Trabalho: A princípio, você poderá experimentar um grande sucesso no trabalho que pode lhe trazer coisas boas. Serão criadas expectativas para você que ultrapassam seus limites. Deve estar atento... Veja a previsão completa do signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A energia das estrelas o impulsionará e especialmente o encorajará para falar com a pessoa que mexe com seus sentimentos. Ainda mais que você sabe que ela é a sua cara-metade...

Dinheiro & Trabalho: Precisa prestar mais atenção às oportunidades disponíveis para avançar na escada do seu trabalho. Assim, terá a possibilidade de avançar para um futuro profissional muito melhor para você.... Veja a previsão completa do signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você encontrou alguém que atende a todas as suas expectativas sentimentais e o faz feliz, abra o seu coração. Dessa forma, conseguirá estabelecer um relacionamento sério e duradouro...

Dinheiro & Trabalho: Desde que se concentre melhor em suas atividades no trabalho, verá como a sorte sorri para você e as portas se abrem para o aprimoramento profissional. Sendo mais dedicado e proativo... Veja a previsão completa do signo Peixes