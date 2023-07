Horóscopo de terça-feira 18 de julho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Bom ciclo para as coisas do namoro se abre para você, e pode que aconteça em qualquer lugar daqueles que normalmente frequenta. Uma boa energia irá facilitar coisas para o...

Dinheiro & Trabalho: O dia traz surpresas relacionadas a assuntos financeiros com os quais você está um pouco decepcionado. Diante do que está previsto que aconteça, seu foco será colocar as coisas em dia, o que o deixará...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: A partir deste dia, é bem provável que você comece algo novo, tanto com quem já se relacionou ou com uma nova pessoa. De qualquer forma, a novidade estará presente nas coisas...

Dinheiro & Trabalho: Não comente absolutamente nada relacionado ao seu panorama com as finanças, que começa a ganhar força. Uma grata surpresa espera por você, mas ainda assim não perca completamente a cabeça e...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma pessoa que guarda boas sensações com relação a você, pode ficar decepcionada com a falta de atenção da sua parte. Até aí, normal, mas o fato é que você nem desconfiará quem...

Dinheiro & Trabalho: Você está sob o poder de mudanças, entre as quais haverá algumas que trazem um ambiente de alegria, por causa de recebimentos financeiros não esperados. Mesmo que agora pareça estar na mesma, belas...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma boa possibilidade de namorar está à sua porta, querendo que você a deixe entrar, e felizmente você ouvirá esse chamado de longe. Aproveite o bom momento no qual entra, deixe-se...

Dinheiro & Trabalho: Você ganhará o dinheiro que deseja desde que não desista de suas ideias e daquilo que sente que trará prosperidade. Você finalmente terá a oportunidade de começar a trabalhar nisso, sem perder mais...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Algo novo está no horizonte dos namoros. Suas prioridades atuais podem mudar em um instante, por isso é importante estar confiante em seus desejos e objetivos. É uma jornada agitada...

Dinheiro & Trabalho: Em termos de assuntos financeiros, é bom não perder o controle sobre o seu dinheiro e ser mais cuidadoso, porque as tentações que levam a acreditar em algo potencialmente bom são possíveis. Se você...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vocês não se encontraram ainda, especialmente na escala do universo. Mas agora vocês dois terão a sensação de que se conhecem desde sempre e até um pouco mais. E vocês sempre...

Dinheiro & Trabalho: Na área das finanças, uma circunstância será apresentada que irá levá-lo a poder avançar com seus objetivos e na realização de uma parte de seus sonhos. Sua vida será amplamente favorecida e em muitos...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A vida se mostra mais intensa, mexendo com suas emoções, com potencial para laços de namoro mais fortes, esteja você em um relacionamento ou não. Cada gesto que alguém passará...

Dinheiro & Trabalho: No seu ambiente de dinheiro, siga os sinais que vão surgindo, mesmo que não sejam o que você normalmente faz, adapte-se às mudanças que possam surgir sem ficar muito tempo pensando se pode...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Uma pessoa que trabalha ou frequenta um lugar no qual você vai, mas a quem você nunca notou, começará agora a desempenhar um papel fundamental em sua vida. Esta não é apenas...

Dinheiro & Trabalho: Uma opção diferente surge em seu caminho e o coloca em uma situação inesperada. Embora financeiramente seja algo bastante promissor, tenha muito cuidado com o que você faz durante este período em...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você pode ficar tentado a se conectar com alguém que deixará você o tempo todo se sentindo com vontade de chegar perto. Se o que você passar a sentir é bom, mesmo que deixe você...

Dinheiro & Trabalho: Nesta etapa em sua vida, a perspectiva de crescimento financeiro brilha como um farol de esperança, ajudando você a recuperar a confiança e o otimismo com relação ao seu dinheiro. Sem dúvida você terá...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Será um período emocionante para você, quando diante de alguém terá a vontade de revelar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. É uma perspectiva que o fará ficar com um...

Dinheiro & Trabalho: Sentir-se bem não é apenas um estado do corpo, mas também da mente, e nesta jornada astral é o melhor momento para perceber isso. Isto porque terá a condição de se livrar da confusão com...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você criará um vínculo com alguém que achará muito interessante. Todos os seus dias passarão a ter conversas animadas. Essa pessoa vai responder da maneira que espera e avançará...

Dinheiro & Trabalho: No que se refere ao seu dinheiro, é bem provável que alcance o tão esperado momento de definir o que será feito de agora em diante. Você terá a condição perfeita para usar novos recursos com... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As ideias que virão à sua mente sobre alguém que em breve irá conhecer têm um grande potencial, então você precisa fixá-las na memória, porque em alguns dias você poderá começar...

Dinheiro & Trabalho: Não precisa se apressar, espere um pouco e a situação começará a mudar para melhor. Durante este dia, não é aconselhável tomar decisões, principalmente se estiverem relacionadas a dinheiro, melhor...Continue lendo o signo Peixes