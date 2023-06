Horóscopo de terça-feira 20 de junho de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém começa a mostrar uma forma diferente no jeito como começa a falar com você, na maneira como se comporta, então seria legal se preparar para uma jornada de boas e grandes...

Dinheiro & Trabalho: Um evento positivo o encherá de alegria e otimismo. Você poderá não apenas ver perspectivas brilhantes, mas também aproveitá-las. O destino será gentil com você, ao receber o apoio financeiro de que...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma pessoa que não despertará sua atenção à primeira vista acabará se tornando extremamente interessante e incrivelmente charmosa. E de repente, um verdadeiro sonhador, propenso...

Dinheiro & Trabalho: A situação financeira se desenvolverá como você espera, por isso, nada de se adiantar nem tomar medidas desnecessárias, até que tudo aconteça bem, conforme está previsto. Em breve você pode começar a...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Haverá muitas coisas interessantes, encontros incomuns acontecendo nesta jornada. Você se sentirá muito feliz consigo mesmo e isso explicará o aumento do interesse que você vai...

Dinheiro & Trabalho: O período é bem-sucedido em tudo relacionado a assuntos de dinheiro. Ajustes, pagos e transações bem planejadas serão extremamente bem-sucedidas. Acontece que você fortalecerá sua posição financeira...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você tem algum problema na esfera do amor, isso não significa que tudo esteja ruim e sempre será assim. Logo tudo se resolve, conforme está previsto. Para quem aguarda por um namoro...

Dinheiro & Trabalho: Este é um excelente ciclo para atrair a prosperidade financeira que todo dia procura ter. Cada moeda recebida certamente lhe trará felicidade. Você deve ter um cuidado especial em negócios que serão...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Começar a ter um caso com alguém é mais do que certo neste momento, por isso, preste um pouco mais de atenção a alguém que há muito tempo lhe dá sinais de atenção. Com certeza...

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos financeiros se desenvolverão conforme você espera e trarão os resultados esperados. Será uma jornada na qual poderá planejar melhor seus próximos passos com o dinheiro, incluído aí...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Bastante agitação espera por você nos assuntos pessoais, nos contatos com as pessoas certas e nas atividades de grupo, tanto de estudo como de trabalho. E nessa movimentação toda...

Dinheiro & Trabalho: Seu horóscopo mostra que neste período há uma boa chance de você encontrar uma atividade que fortalecerá e muito sua situação financeira. É favorável também para resgatar velhos projetos e restaurar...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma conversa que acontecerá em breve não deve ser levada como um papo a mais, principalmente porque dela um relacionamento pode começar. Mesmo que comece como uma...

Dinheiro & Trabalho: Se a sua principal prioridade é o bem-estar financeiro, então é hora de pensar mais no que deseja. As suas ambições permitirão que você conquiste uma parte do que sabe que terá em mãos, por isso, não...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você terá a oportunidade de viajar ou de estar em lugares diferentes, e conversar muito sobre assuntos que o levam a colocar seu melhor para fora, de passar tempo com pessoas que você...

Dinheiro & Trabalho: Esta fase no seu signo, marca o início de um período positivo em sua área das finanças. Dificuldades são possíveis, mas tente não levar tão a sério o que está acontecendo, porque você encontrará...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Em sua vida pessoal, você deverá se ver diante de um ambiente bem diferente do que sempre está, no qual relacionamentos se desenvolvem com facilidade. Por isso, é tempo de criar...

Dinheiro & Trabalho: Nem tudo se mostra difícil, porque recursos em dinheiro podem vir de uma fonte, ou melhor, uma pessoa muito próxima de você. Depois disso, as escolhas que você fizer que sejam em conjunto com essa...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém com um estilo arrojado pode aparecer em seu caminho, e os sinais serão muito claros. Mesmo que você não fique confortável num primeiro momento, o mistério que tudo isso...

Dinheiro & Trabalho: O que está em função do dinheiro se mostra de forma positiva para você neste estágio astral. E apesar que estará com sua mente naquilo que poderá ou não fazer, é conveniente que baixe um pouco a...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um encontro nos próximos dias lhe dará uma ideia de onde ir a seguir, mas não fique apenas no plano dos sonhos, concentre-se no momento atual e no que deve fazer para estar mais...

Dinheiro & Trabalho: Mudanças para melhor ocorrerão em breve em sua vida pessoal, podem ser novas perspectivas de ganhos e término de compromissos que não o deixavam em paz. As questões financeiras não o preocuparão e... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu estilo sensível de encarar as coisas e as pessoas, vai encantar alguém com quem você vai manter uma conversa como tantas outras. A influência que você exercerá sobre ela aumentará...

Dinheiro & Trabalho: Um bom período para agilizar suas atividades com o dinheiro, conclusão de tarefas, elaboração de acordos financeiros e tomada de decisões em assuntos que sempre parecem estar esperando pelo momento...Continue lendo o signo Peixes