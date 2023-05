Horóscopo de terça-feira 23 de maio de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Você passa a se ver cercado por boas vibrações, e isso será visto em momentos de intensas sensações que está por experimentar. Há um panorama favorável com relação a alguém...

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que sinais de prosperidade não estejam presentes, existe algo em sua volta que a atrai de forma tranquila. Um ciclo em que terá alguns pequenos contratempos nesse setor, mas nada...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você afastar um pouco essa parede que coloca entre você e as demais pessoas, com certeza alguém ficará mais à vontade para se aproximar de uma outra forma. Você terá que fazer...

Dinheiro & Trabalho: Um formidável ciclo de crescimento financeiro começa a dar as caras em seu signo. E se algo relacionado ao dinheiro, que precisa dele para dar certo, tira o seu sono, pare de dar tanta importância, que...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não se surpreenda com alguns eventos diferentes em sua vida, é que seu governante começa a mexer no amor em seu signo, o que causa situações de surpresa nas coisas que tem a...

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de coincidências o deixará muito surpreso e, ao mesmo tempo, que lhe dará a oportunidade de ir atrás de objetivos que até agora eram impossíveis. Existem condições para aguardar mais em...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: É um ciclo astral em que o que você decide fazer com a sua vida pode ser mal direcionado, portanto, vá devagar, sabendo esperar o momento certo. Mas de qualquer forma...

Dinheiro & Trabalho: Existem vibrações ao seu redor que permitirão que o dinheiro flua com mais certezas por você e, mais do que tudo, fazê-lo andar rapidamente e de maneira positiva. Existem certos níveis de influência astral...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Diante de uma situação bastante excitante, seria interessante ir a fundo nessa chance de estar com alguém, mas antes de se comprometer, veja se é isso que você quer agora. Claro que...

Dinheiro & Trabalho: É tempo de deixar o dinheiro fluir, porque quando tudo parece não avançar, surgem novas soluções, e é exatamente isso que irá acontecer com você. Situações de mudança e soluções é o que se...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você quer apenas um tempo para ficar e se divertir um pouco, tudo bem, logo terá essa chance. Mas, com o passar dos dias verá que o namoro que deseja ter com alguém está num...

Dinheiro & Trabalho: Você está no ciclo de transformações e, no seu caso, elas se manifestam com muita mais intensidade na área financeira, levando você a ter a certeza de que é possível entrar no caminho das coisas que...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você não merece nem deve mais ficar nesse faz de conta de que um dia o amor virá, deve partir para a ação, para a sua felicidade. Uma pessoa vai despertar muito seu interesse, mas...

Dinheiro & Trabalho: Finalmente você começa a ver como algo com o dinheiro muda, de ver alguns resultados do que faz para ter uma vida mais tranquila. O bom é que junto com isso, em breve você pode ter uma oportunidade...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Deixe as coisas seguirem seu rumo e viva em paz com o presente, porque o futuro a dois virá sem mais atrasos que o que já está previsto em seu signo. Nos próximos dias muita coisa...

Dinheiro & Trabalho: Aproveite uma experiência que vai passar a viver para superar seus erros e melhorar efetivamente sua condição financeira. Você se encontrará no meio do ambiente ideal e terá aprendido como é bom...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém com seu estilo de levar a vida, que adora viver aventuras e ter jornadas sempre intensas e que ama amar e dar carinho, vai cruzar com você em pouco tempo, conforme a previsão...

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que ainda não chegue no patamar que deseja, nada o impedirá de começar com aquela mudança de vida que você sempre prometeu a si mesmo. Você está entrando em um bom estágio de...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tenha a certeza de que em breve você estará frente a frente com quem passará a ser o motivo principal de se sentir alegre e cheio de planos. As coisas desde um primeiro momento, ficam...

Dinheiro & Trabalho: Seu tempo para tomar decisões mais efetivas com o dinheiro já está por acontecer, apenas tente levar as coisas pacificamente. Portanto, anime-se e tire da sua cabeça qualquer ideia sobre falhar em seus...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Fique tranquilo porque no amor as coisas começam a andar em um outro ritmo, a vida o colocará em um outro compasso. É possível que você queira ir mais longe por causa das intensas...

Dinheiro & Trabalho: Sem falsas ilusões, com os pés no chão e energias positivas, a sua prosperidade será a característica do que está por vir. Mantenha o entusiasmo, por tudo que começa a girar de um outro jeito, aproveite... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É possível alcançar o que pensa, basta pegar o que a vida vai colocar à sua frente e agir de maneira decidida. Feito isso, de maneira rápida, seu mundo vai dar uma guinada que agora não...

Dinheiro & Trabalho: Não fique de baixo astral se sente que está faltando algo em sua vida financeira. Não tenha dúvidas que ela avança. Agora é tempo de ver como lida com o dinheiro, para os novos ares financeiros que se...Continue lendo o signo Peixes