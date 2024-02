Isis Valverde aposta em look pra lá de diferentão para curtir bloco da Preta: 'Uau'

Isis Valverde não tem medo de ousar nos looks! Para curtir o Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, a atriz apostou em uma roupa com modelagem diferetona e caiu na folia.

Na ocasião, Isis surgiu usando um cropped preto bem moderno, com ondulações e pedrarias. Ela ainda combinou a peça com uma saia de cintura baixa que deixava sua barriga sequinha à mostra, sandálias de brilhos e uma bolsa com correntes. Para completar o visual, o penteado escolhido foi um coque bem firme, sem um fio fora do lugar. Acessórios como pulseiras e brincos também fizeram parte da superprodução. E na make, ela optou por um batom nude nos lábios e delineado gatinho nos olhos.

A atriz estava acompanhada de seu noivo, Marcus Buaiz, de quem ganhou uma aliança de compromisso de cerca de R$ 500 mil. "Bloco da Preta, 2024", escreveu Isis na legenda do post feito em seu Instagram. Nos comentários, os fãs admiraram o estilo e a beleza da musa. "Que deusa", disse uma seguidora. "Sempre perfeita", afirmou outra. "Maravilhosa", admirou uma terceira. "Belíssima", enalteceu mais um. Confira: