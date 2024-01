Isis Valverde é duramente criticada após fazer cliques sensuais: 'Desnecessárias'

A atriz Isis Valverde agitou as redes sociais com novas selfies no espelho! A atriz de 36 anos compartilhou em seu perfil do Instagram, que conta com 28 milhões de seguidores, alguns cliques esbanjando o corpão com um maiô cavado.

Para tirar as fotos, Isis deixou o flash ligado e, com isso, seu rosto ficou escondido. Para dar um ar ainda mais misterioso e sensual aos cliques, a artista deixou as imagens em preto e branco.

"Enfim", escreveu ela junto com um emoji de casa na legenda da publicação. A atriz passou o Réveillon na Bahia com amigos e familiares, incluindo o noivo, o empresário Marcus Buaiz, e o filho Rael, que é fruto do seu relacionamento com André Resende.

No entanto, as selfies ousadas não agradaram boa parte dos seguidores de Isis Valverde. No campo de comentários do post, é possível notar uma enxurrada de críticas direcionadas à atriz.

"Gente, que fotos desnecessárias são essas", disse uma internauta. "Desnecessário! Você não precisa disso", concordou outra. "Foi enviar pro boy e errou o app, amiga?", debochou uma terceira. "Gente do céu, achei vulgar pra uma mulher tão sensual fazer isso", opinou mais uma. "Estranhas fotos", escreveu outra. "O que é isso? Clonaram o perfil dela?", questionou mais uma seguidora. Confira: