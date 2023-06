Ivete Sangalo se veste de noiva para show no São João da Thay

Tudo cria da Ivete! Dezenas de famosos curtiram a já tradicional festa “São João da Thay”, organizada por Thaynara OG em São Luis do Maranhão. Ivete Sangalo subiu no palco vestida de noiva. Para quem não se ligou na referência, a tradicional personagem das histórias das tradições juninas, tidas como uma suposta festa de casamento.

O evento ainda conta com outras atrações como Léo Santana, Alcione, Matheus Fernandes e mais dezenas de artistas locais.

Em 2023, o tema do “São João da Thay” foi “Elementos”, inspirado no novo filme da Disney. Uma pré-estreia do longa aconteceu durante essa semana, no “esquenta” da festa.

Vale destacar que antes de qualquer coisa, o “São João da Thay” é um evento filantrópico. Toda a renda gerada pela festa é direcionada a organizações maranhenses apoiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Criança (UNICEF).