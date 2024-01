Jade Picon aposta em biquíni personalizado para curtir dia em Noronha: 'Perfeita'

A atriz Jade Picon está curtindo suas férias em Fernando de Noronha e aproveitou o momento para renovar os ábuns de fotografias de suas redes sociais!

Nesta quinta-feira (11), a ex-BBB impressionou os seguidores ao postar novos cliques em seu Instagram usando um biquíni com estampa de personagens de anime.

No campo de comentários da publicação, os fãs da influenciadora rasgaram elogios aos cliques. "Todos os biquínis que você veste ficam sensacionais de alguma forma! Você é f*da, Jadinha", disse uma seguidora. "Que absurdo roubar toda beleza do mundo pra si", escreveu outro. "Papo de mais linda do Brasil", declarou uma terceira. "Perfeita", enalteceu mais uma. Confira: