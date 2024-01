Janeiro Branco: Cuidando da Saúde Mental em Meio às Expectativas e Comparações

Janeiro marca o início de novos planos, mas para muitos, as expectativas se tornam um peso. Em Uberlândia (MG), psicólogos lançam a campanha Janeiro Branco para destacar a importância da saúde mental.

COMPARAÇÕES E EXPECTATIVAS

As festas do fim e começo do ano costumam causar muita angústia para uma parte da população em especial para aqueles que lidam com algum tipo de distúrbio psicológico. De acordo com o psicanalista, os encontros em festas e comemorações desse período geram uma sobrecarga emocional de pessoas, que se comparam umas com outras, há brigas familiares, desentendimentos e um sentimento de fracasso. "Isso acaba sendo muito mais um peso e uma pressão do que algo como um caminho que se abre. Muitas pessoas já começam o ano estressadas, angustiadas, depressivas ou excessivamente preocupadas de como elas vão viver esse ano novo", enfatiza.

O psicanalista Frederick Parreira observa que, mesmo com maior atenção pós-pandemia, o tema ainda é tabu. O período de festas intensifica as comparações, angústias e sentimentos de fracasso, especialmente para aqueles com distúrbios psicológicos.

Essa idealização de como a vida deveria ser afeta, em especial, pessoas com distúrbios psicológicos. Segundo o profissional, as pessoas também acham que precisam ser perfeitas, acham que a vida tem que ser quase como uma vitrine, que muitas vezes a gente vê em filmes, novelas e principalmente nas redes sociais e a vida não é assim. Ela é feita de muitas dificuldades, muitas adversidades e isso faz parte, não tem nada errado.

O profissional destaca a pressão da idealização da vida perfeita, ressaltando que a aceitação das adversidades é fundamental. Este Janeiro Branco é um convite para cuidarmos de nossa saúde mental e compreendermos que a vida é feita de desafios, e está tudo bem.