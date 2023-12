Jaquelline abre o jogo sobre relacionamento com Lucas Souza e se declara: 'Apaixonada'

Da Fazenda pra vida! Nesta segunda-feira (25), aproveitando que passou o primeiro Natal com Lucas Souza, a ex-BBBJ aquelline tirou um momento para responder perguntas dos seguidores do Instagram após se consagrar a grande vencedora de "A Fazenda".

Através do Instagram Stories, ela deu detalhes da relação que continua mesmo após o confinamento e afirmou: "estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho". Além disso, a ex-peoa comentou sobre o envolvimento amoroso que começou como uma simples amizade.

"Já está tendo. A gente sempre foi grandes amigos. Sempre deixei bem claro para ele que se a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, eu sempre iria ser amiga dele. Ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão. A gente está disposto a conhecer um ao outro. Ele saiu [do reality show] de uma forma triste, mas ele procurou a minha família, que também acolheu muito ele", explicou Jaque.

A ex-BBB também afirmou que ficou ainda mais encantada com Lucas depois de ver a relação dele com sua filha: "vi que ele teve uma atitude muito bacana, ainda mais por eu ser mãe, eu me preocupo muito em ter uma pessoa ao meu lado que vai pensar não só em mim, mas na minha filha também. A gente que é mãe não pensa só num relacionamento único, a gente pensa num contexto inteiro. Eu gostei muito disso nele e estamos abertos a nos conhecer".