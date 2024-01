Jaquelline Grohalski investe 200 mil em carnaval e revela: 'Não aguenta desaforo'

Jaquelline Grohalski está com uma rotina pra lá de intensa para se preparar para desfilar em duas escolas de samba no Carnaval. Em São Paulo, a influencer é musa da Barroca Zona Sul, do grupo especial, e da Vila Maria, que está no grupo de acesso. A beldade posou para Quem com um look de R$ 60 mil com penas sintéticas e materiais reciclados.