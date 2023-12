Jenny Miranda anuncia término com médico Fábio Gontijo: 'Foi ele quem terminou'

Após desembarcar de um cruzeiro, Jenny Miranda usou suas redes sociais para anunciar o término de seu relacionamento com o médico Fábio Gontijo. Em uma sequência de vídeos publicados em seus Stories, a influenciadora digital deu seu parecer sobre o ocorrido.

"Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio. Queria também postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele. E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal", começou Jenny.

"Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado e ficou totalmente na fazenda. Realmente ele ficou", concluiu. Confira: