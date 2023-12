Jenny Miranda se pronuncia após descobrir gravidez da filha, Bia Miranda: 'Sonhei'

Bia Miranda anunciou no início da tarde dessa terça-feira (12), que está gravida. Tudo aconteceu após o ex-namorado divulgar alguns prints de conversas com a ex-Fazenda. No entanto, Bia tem uma briga séria com sua mãe, Jenny Miranda e não fala com a empresária a alguns meses.

Mesmo assim, a também ex-Fazenda tomou a decisão de se pronunciar nos stories sobre a gravidez da filha e comemorou a novidade.

"Ai meus amores, tô fora da internet, não tô entrando muito, mas tô muito feliz. Acabei de ver nas notícias que a Bia tá grávida. Eu tive um sonho 3 semanas atrás, que estava grávida de gêmeos e eu falei pro Fábio: Não sou eu, é a Bia que está grávida", contouJenny, que seguiu: "Pra vocês verem como coração de mãe sente, mesmo de longe", afirmou. Em seguida,Jenny se mostrou muito emocionada: "Estou muito feliz. Ela querendo ou não querendo eu sou avó. Tô muito emocionada. Mediante a tantas coisas que estão acontecendo, uma coisa boa, uma benção que está vindo por aí. Ou duas coisas boas. Desejo felicidade a ela, que Deus abençoe ela e as crianças", finalizou. Confira: