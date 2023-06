João Gomes vai ser papai! Cantor e Ary Mirelle anunciam a gravidez

João Gomes vai ser papai! O anúncio da gravidez aconteceu nesta quarta-feira, 7 de junho. O cantor e a namorada, Ary Mirella, contaram a novidade pelo Instagram.

“Fomos abençoados, vamos ser papais”, disseram; No vídeo, publicado nas redes sociais, Ary dá uma caixa de presente para o namorado, com os testes positivos de gravidez, e o cantor sai pulando pela casa de alegria.

Vale lembrar que, os dois haviam terminado o romance e reataram no começo do mês de maio. Aliás, sempre apaixonado, João vivia se declarando para a jovem e chegou a comprar briga com a própria mãe por conta do romance.

Relembre a briga entre João, Ary e a mãe do cantor



OS RUMORES ERAM ANTIGOS….

Ainda em maio, surgiram rumores da gravidez, mas na ocasião, eles negaram tudo! Já no Dia das Mães o artista surgiu nos Stories do Instagram para mandar um recado especial para todas as matriarcas que o seguem, e reforçou o amor que sente por Kátia, sua mãe. “Nós estávamos vindo do Pará ontem… O sinal era meio ruim e nem desejei um Feliz Dia das Mães para as mamães por aqui, mas não esqueci de homenagear a minha, minhas vózinhas”, começou no vídeo em que aparece na estrada.E então falou sobre o desejo de engravidar Ary: “E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano?”. “Com certeza! Vamo botar o Brasil pra frente”, respondeu o motorista da van.

“Quem sabe ano que vem não sou mais um contemplado”, escreveu o cantor no post.