Jojo Todynho entra em faculdade de Direito: 'Vou comemorar'

Ela tá com tudo! Jojo Todynho é a mais nova estudante do curso de Direito e reuniu as amigas para uma celebração, no último domingo, 5 de março.



Vale relembrar que em outubro do ano passado, a funkeira havia anunciado o ingresso na faculdade, mas, segundo ela, o início das aulas seria nesta segunda-feira, 6 de março.

“Vou comemorar, né? Amanhã é meu primeiro dia na faculdade“, disse Jojo, no domingo. “Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher. Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher]! Vou buscar em casa”, brincou.