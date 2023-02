Jojo Todynho exibe carro de luxo caríssimo que acaba de comprar e valor daria para arrematar 3 casas

Nesta terça-feira (31), Jojo Todynho usou as suas redes sociais para comunicar e mostrar aos seus fãs a sua mais nova aquisição, um carro de luxo de dar inveja a qualquer um.



Aos 25 anos, a cantora publicou uma foto sorrindo muito com um belo vestido bege em frente ao luxuoso veículo, na música ele deixou ‘O bem’ de Arlindo Cruz e na legenda ela escreveu: “Que sejamos sempre capazes de ver a grandeza das bençãos de Deus nas nossas vidas”.

O carro é nada mais nada menos que um Audi A3 2022 na cor Azul. Quer saber mais do carro? Segundo a MobiAuto, o veículo pode chegar a 289 mil reais na versão Performance Black 2.0 s-tronic,



Jojo Todynho adquiriu a versão Sportback do veículo que conta também com a versão sedã. O conjunto motopropulsor é composto por uma pequena bateria e um gerador ligado ao motor, que vai dos 190 cv a 204 cv, mas reduz o torque de 32,6 kgfm para 30,6 kgf, casado a uma transmissão S tronic automática de sete velocidades.



O veíulo de luxo ainda conta com seis airbags, assistente de estacionamento, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de duas zonas e carregamento de celular por indução e porta-malas com abertura automática “mãos livres”.

O site da Audi ainda destaca a importância do Audi Drive Select. Com o Audi drive select, você pode adaptar o carro a seu próprio estilo de direção – conforme sua escolha, o ajuste pode ficar mais confortável, dinâmico, automático ou personalizado. E, se você preferir, o modo eficiência pode ajudá-lo a economizar combustível.

Até o interior pode ser personalizado com as luzes de sua preferência podendo adaptar a hora que você quiser, o pacote de luz ambiente opcional oferece 30 opções para você personalizar de acordo com o seu perfil.