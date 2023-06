Juliana Paes é acusada de forçar estereótipos, revolta prefeito e se defende

A terça-feira, 06 de junho, não deve ter sido fácil pra Juliana Paes. A bonitona virou alvo de críticas após a divulgação de um vídeo promocional para a companhia aérea Virgin Atlantic ser publicado nas redes sociais.

Vem descobrir uma habilidade inusitada de Juliana Paes!

A empresa, que é uma das maiores do setor no Reino Unido, lançou a publicidade para promover um novo trecho que será disponibilizado entre Londres e São Paulo. Nas imagens, repletas de clichês e estereótipos sobre o Brasil, a atriz aparece como uma comissária de bordo e logo surge com vestes de rainha de bateria de escola de samba.

Enquanto o piloto informa as instruções de emergência, a artista de a eterna Bibi Perigosa samba entre os passageiros, juntamente com um outro “comissário”, que também dança.

Com o vídeo, a empresa ainda publicou uma legenda: “Estamos muito animados para voar para São Paulo, Brasil. Casa do samba, caipirinhas, praias, belas maravilhas naturais e rica história arquitetônica. Os primeiros voos decolam em 13 de maio de 2024 e começam a ser vendidos em agosto. Viva!”

PREFEITO DO RIO DE JANEIRO SE REVOLTA

Ativo nas redes sociais, Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, criticou o anúncio e acusou a empresa de fazer propaganda enganosa.

“Eles fazem o voo para São Paulo mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa Virgin Atlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa!”, publicou em seu perfil no Twitter.

O político disse ter “fé carinhosa” de que o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, crie um trecho para “permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas”, afirmou.