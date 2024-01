Juliette capricha em look para passeio durante férias com namorado: 'Estilosa'

Juliette está aproveitando as férias em clima de romance! A cantora e influenciadora viajou com o namorado, o atleta de crossfit Kaique Cerveny, para Miami, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (18), ela aproveitou para compartilhar várias fotos novas nas redes sociais, que mostram o seu look do dia, o restaurante escolhido para almoçar e até momentos de carinho com o boy.

Nos cliques, Juliette surgiu com uma regata preta estilo cropped que deixou seu abdômen sarado à mostra uma saia cargo cinza, uma jaqueta preta e vermelha e tênis esportivos. Para completar o visual, ela apostou em óculos escuros.

Na legenda da publicação, a ex-BBB colocou apenas um emoji de coração vermelho. E é claro que os fãs não pouparam elogios nos comentários: "Perfeita", "Shape em dia pro verão", "Maravilhosa", "Poderosa demais", "Linda e estilosa, segura o look", "Diva", disseram.

Vários seguidores também elogiaram o casal: "Que casal lindo", comentou uma. "Um dos casais mais fofos desse país", opinou outra.