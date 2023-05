Juliette desabafa na internet: 'Em corpo, não se dá opinião'

Juliette Freire usou seu Instagram nesta segunda-feira (1) para fazer um forte desabafo sobre a pressão estética que as mulheres, principalmente influenciadoras e pessoas públicas, sofrem quando exibem seus corpos em alguma postagem.

“A forma como os corpos são tratados na internet é doentia. Recebi muitos directs perguntando o que aconteceu com minha barriga. Tenho estereótipo padrão, imagina que não tem”, começou, criticando quem julga alguém pela forma física.

Juliette Freire ainda foi além e citou Pocah, que também participou do BBB21 com ela, e Virginia Fonseca, que exibe a barriga chapada mesmo após ter tido duas filhas.

“Hoje falaram que Pocah estava muito magra, e ela é linda e maravilhosa como é. Falam de Virginia, que tem bebê de colo e a barriga sarada. Falam do peso de todo mundo. Em corpo, você não dá opinião. Não precisa, não acrescenta Se você tem amizade, intimidade com uma pessoa e está preocupado com a saúde dela, tudo bem, é normal, mas não opinião estética”.

E finalizou: “Falam que querem uma internet real, mas criticam e apontam. É contraditório”.