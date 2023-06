Juliette sobre ver cenas do BBB21: 'agonia'

Juliette é, definitivamente, a maior vencedora de todos os tempos do “Big Brother Brasil”, Globo. Não é difícil explicar as razões que levaram à vitória da paraibana, mas a passagem pelo programa também não traz as melhores lembranças para ela.

Ela afirmou, em entrevista ao UOL, que seu confinamento de três meses nos estúdios Globo foi “aterrorizante”:

“Eu queria falar uma coisa e falava outra. Ali foi aterrorizante. Dá uma ânsia, agonia quando eu assisto às cenas”.

A cantora, dona do novo hit “Sai da Frente”, lembrou um dos momentos mais delicados dentro da mansão de Curicica. Para ela, a pressão do confinamento a fez, literalmente, sair de si.

“Teve um momento em que cheguei a perder a sanidade mesmo”, desabafou durante a entrevista.

Duas temporadas se passaram e a cantora voltou a ser uma mera telespectadora do programa dirigido por Boninho. Ela opinou sobre o BBB23, que Amanda Meirelles venceu.

“Sou safada porque assistia pouco e conversava besteira. Uma hora amava uma pessoa, mas no outro dia eu já não amava mais. Big Brother é assim, né?”, contou.