Justiça determina penhora do prêmio de Belo na 'Dança dos Famosos'

Como já se sabe, Belo não está mais na disputa do primeiro lugar no “Dança dos Famosos 2023”, transmitida pelo “Domingão com Huck” da Globo. Mesmo com sua performance na valsa aplaudida de pé, no domingo, 18 de junho, o cantor recebeu a menor pontuação da noite, resultando em sua saída da competição.

E, conforme noticiado na semana passada, Belo tem uma dívida com o ex-jogador de futebol Denilson, que já rola há 20 anos. Por conta disso, a Justiça de São Paulo determinou que os valores recebidos pelo cantor na competição sejam penhorados.



A decisão foi tomada pelo pelo juiz Carlo Melfi, da 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, no ABC paulista e, no mesmo despacho, ocorreu a determinação para que a Rede Globo seja avisada a respeito da decisão.

CÁLCULO

A dívida deve ser recalculada por um contador, pois Belo garante que sua dívida é no valor de R$ 4,9 milhões e Denílson afirma que supera R$ 7 milhões. O advogado de Belo, Dr Marcelo Passos, comentou: “Se o Denilson quisesse, resolvia isso, mas é pessoal. Ele arruma um problema a cada hora. Era só ele aceitar as propostas de negociação desse valor, pois o que ele quer é o dobro. É discrepante querer R$ 7 milhões em um valor de R$ 4,9 milhões.”

E haverá recurso do caso. Parece que em uma recente decisão, depois de um show de Belo com Thiaguinho, vou revertido pela Ticket 360, à uma conta judicial, o valor de R$ 5 mil e os bloqueios referentes a direitos autorais e shows já estariam ultrapassando R$ 1milhão.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, Uol, Belo teria recebido um cachê de aproximadamente R$ 12 mil por mês, incluindo benefícios mais contrato de seis meses com a Globo, por conta da participação no quadro do “Domingão”. O contrato deve vencer em julho agora, portanto, o cantor seguiria recebendo até então.

A DISPUTA JURÍDICA ENTRE BELO E DENÍLSON

A longa disputa judicial entre o cantor Belo e o ex-futebolista Denílson, que se estende por duas décadas, entrou recentemente em uma nova fase. Em sua aparição no podcast “Fala Galvão”, apresentado por Galvão Bueno, Denílson ressuscitou a polêmica.

Falando sobre sua trajetória e pontos marcantes de sua vida, Denílson recordou a dívida pendente com Belo, alegando que ainda aguarda o pagamento dos R$ 7 milhões devidos. Ele aproveitou para criticar o cantor: “Como artista, ele é extraordinário. Canta muito, mas é insuficiente. O artista não pode estar separado da pessoa. Ele não é um artista de excelência e eu tenho meus motivos para dizer isso. Ele tem asteriscos comigo”.

De acordo com Diego Gracia, colunista do UOL Esporte, Denílson solicitou à 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo – onde o caso é julgado – que todos os prêmios que Belo possa vir a receber no reality show “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, da Rede Globo, sejam bloqueados.

Gracia, que obteve acesso ao pedido encaminhado à Justiça paulista em maio, também informa que os advogados de Denílson pedem a atualização do valor da dívida. A quantia, que em 2019 era de R$ 7 milhões, é refutada pela defesa do cantor.

O litígio teve início com uma sentença de 2004 que determinava a Belo o pagamento de R$ 388.310,15 a Denílson. Este valor, que tem sido corrigido desde a instauração do processo em 2000, inclui juros de mora de 1% ao mês, custas processuais e honorários de 10%. O motivo do conflito é a quebra de contrato quando Belo decidiu seguir carreira solo, deixando o grupo Soweto, então administrado por Denílson.