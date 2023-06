Kevin Costner expulsa mulher e filhos de casa

Kevin Costner e sua esposa Christine Baumgartner se separaram recentemente e há muitas notícias em torno do assunto. Primeiro, comentou-se que o ator de “Yellowstone” tinha ficado surpreso com o pedido de divórcio da mãe de seus três filhos, e tentou uma reconciliação.

Mas agora, segundo a revista OK! Costner não só aceitou o pedido de separação de Christine, que alegou ‘diferenças irreconciliáveis’ nos documentos, como também quer fazer valer o acordo pré-nupcial que eles assinaram.

Parecia que tudo estava já encaminhando-se de forma legal, até que na quarta-feira 14 de junho, o ator apresentou documentos legais adicionais ao processo de separação, surpreendendo a todos: quer que a esposa deixe a casa que eles dividiam.

De acordo com o site TMZ, que obteve cópia dos documentos judiciais, segundo um acordo pré-nupcial, Christine tinha 30 dias para desocupar sua residência, após o pedido de divórcio. Desde que Christine entrou com o processo em 1º de maio, esse prazo acabou, mas ela supostamente continua morando com as crianças no imóvel em questão e se recusa a deixar a propriedade.

A estrela de “Yellowstone” agora está pedindo ao tribunal para tirá-la de lá, alegando que ele deu a ela mais de US$ 1 milhão para encontrar um novo lugar. Ele continua acusando Christine de usar sua posição como alavanca para fazê-lo concordar com suas “várias demandas financeiras”.

O ator de 68 anos afirma ainda que já deu a sua ex US$ 1,2 milhão por suas obrigações sob o acordo pré-nupcial e a quantia que ele desembolsou cresceu para cerca de US$ 1,45 milhão, o que ele afirma ser mais do que suficiente para ela encontrar outro lugar para viver.

Costner também está disposto a contribuir, como parte de suas obrigações de pensão alimentícia com US$ 30 mil (R$ 146 mil) por mês para uma casa alugada e está disposto a adiantar outros US$ 10 mil (R$ 48 mil) para ajudá-la com os custos da mudança.

SOBRECARREGADA

Parece que não há esperança para uma reconciliação entre Kevin Costner e sua ex-esposa Christine Baumgartner, mãe de três de seus filhos. Uma fonte contou à coluna “Page Six” do jornal “The New York Post” que a ex-modelo de 49 anos estava “infeliz” com sua carga de trabalho antes da separação.

Uma fonte comentou que ela vinha ‘ameaçando’ há tempos, já que a agenda de filmagens do ator ao longo dos anos, à frente da série “Yellowstone” e do novo filme “Horizon”, criou uma barreira entre o casal.

“Christine queria que eles passassem um tempo em família em sua casa em Santa Bárbara. Durante as filmagens, Kevin não fica muito por perto. A ausência dele tem sido muito difícil para ela.”, comentou o informante, ignorando os boatos recentes de suposta infidelidade.

A fonte continuou dizendo que o ator estava “obcecado” em dirigir, produzir e estrelar seu próximo filme, ‘Horizon’, acrescentando que Baumgartner estava cansada e se sentia muito sobrecarregada com as necessidades dos três filhos menores de 16 anos com o marido sempre tão ausente: “Ela não estava feliz com isso”.

Eles acrescentaram: “Kevin não fica muito em casa há algum tempo devido às filmagens, à popularidade de ‘Yellowstone’ e ao tempo necessário para seus outros projetos. Ele tem sido muito procurado… como não parecia que isso iria mudar e provavelmente poderia piorar, começou a causar tensão em casa. Ele obviamente não quer o divórcio e a aceitaria de volta.”, justifica.