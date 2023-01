Key Alves e Gustavo trocam roupas íntimas como despedida

Key Alves e Gustavo formam uma das duplas presentes no primeiro Paredão do “BBB23”, da TV Globo, competindo pela permanência na casa contra Fred Nicácio e Marília. O resultado será revelado na noite desta terça-feira, 24 de janeiro, em que uma das duplas vai ao Quarto Secreto, ai sim eliminando um dos dois e o outro retorna imune para a casa mais vigiada do país.

Com medo de acabarem perdendo a votação, os dois pombinhos estavam conversando sobre o assunto no Quarto Fundo do Mar enquanto arrumam as malas, discutiam as opções de look para a noite, até que a atleta reclamou: “Que preguiça de arrumar minhas coisas, gente. Que ódio!”.

Em seguida, a jogadora de vôlei pegou uma de suas roupas íntimas e jogou no fazendeiro, disparando: “Peraí, tu vai levar uma calcinha minha também. Bota aí nas suas coisas. Tá achando o quê? Que eu não vou te dar um chá?”. “”, rebateu Gustavo.

O brother então decidiu retribuir o presente, lançando uma cueca branca para Key e dizendo: “Troca justa, não é?”. “Eu uso isso aqui como short”, afirmou a jogadora de vôlei. “Sempre você vai lembrar de mim”, disse ele. “Só de olhar a cueca?”, disse ela. “É, espero que a gente lembre junto um do outro, coladinho. Juntinho”, concluiu Gustavo.